La venta de asado no repunta ni con la final del Mundial

La final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección argentina y la de Francia tendrá un escenario ideal para las juntadas familiares o entre amigos, pero los elevados precios de la carne harán que en ese combo no entre el cada vez menos tradicional asado. Para el mediodía del domingo, momento en que se jugará el trascendental partido de la Scaloneta, se esperan temperaturas agradables y un cielo despejado, por lo que todo acompañará para que la gente se reúna para alentar a los jugadores argentinos.

Pero, como viene sucediendo desde hace varios años, en el menú no figurará uno de los cortes vacunos más destacados para el paladar argentino: el asado. "Viene muy tranquilo el tema de las ventas: no levantaron ni con la final del Mundial. La gente se está guardando para las Fiestas" de fin de año, lamentó el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Capital Federal, Alberto Wiliams.

En diálogo con NA, el referente sectorial señaló que de cara al importantísimo duelo en el Estadio de Lusail "se mueve un poco de asado, de vacío, pero nada más". "No cabe duda de que es por los precios, que son un disparate", se quejó Williams, quien comentó que "cuando la gente va a la carnicería compra pedacitos de carne".

En la Argentina se consumió un promedio de 47,8 kilos de carne vacuna por habitante en 2021: fue la menor cantidad de consumo cárnico desde 1920. Además, la compra de este alimento registra un descenso desde hace 20 años y entre los factores que contribuyen a esa caída se encuentran el aumento de precios de los cortes más populares y, al mismo tiempo, la baja del salario real.



EL FUROR DE LA SCALONETA

Y LOS FUEGOS ARTIFICIALES

El excelente andar de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 generó un impacto positivo en la venta de fuegos artificiales y adelantó la temporada alta del sector. "Se nota que se anticiparon las ventas para celebrar los partidos hasta ahora", aseguró el presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA), Mario Ruschin.

En diálogo con NA, el referente sectorial señaló que en la comparación anual registran "alrededor de un 10 por ciento más" de productos vendidos para esta época y cuando aún faltan las dos semanas más importantes para el mercado pirotécnico, como son los días previos a Navidad y Año Nuevo.

"Esperemos que para el domingo podamos festejar y se ilumine el cielo en cada rincón de la Argentina", expresó Ruschin, de cara a la final que jugarán la Selección contra Francia en el Estadio de Lusail. Al ser consultado sobre los precios de los productos, el presidente de CAEFA indicó que "hay un aumento de entre el 65 y el 70 por ciento respecto del año pasado".