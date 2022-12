La Provincia trabaja con la Unión Europea en la sostenibilidad del sector cárnico santafesino

La provincia de Santa Fe impulsa una serie de iniciativas para fortalecer las políticas públicas de sostenibilidad del sector cárnico, a través de la implementación de sistemas de trazabilidad y certificación, como también de incentivos innovadores para los productores agropecuarios, que permitan asegurar el ingreso a los mercados europeos.

Como parte de ese proceso, este lunes en la Casa de Gobierno, el gobernador Omar Perotti junto a representantes del programa AL-INVEST Verde de la Unión Europea, presentarán la iniciativa conjunta para el fortalecimiento de la cadena de valor cárnica santafesina.

El programa europeo AL- INVEST Verde promueve la sostenibilidad de la agricultura, la ganadería y el sector forestal en América Latina, y en el marco del denominado Componente 2 de dicho programa, la provincia de Santa Fe recibe asesoramiento técnico especializado para fortalecer sus políticas públicas en el sector cárnico. El Componente 2 tiene el objetivo específico de apoyar a diferentes gobiernos latinoamericanos en la formulación e implementación de políticas para el desarrollo y fortalecimiento de empresas con altos estándares ambientales y laborales, en línea con los requisitos exigidos por los capítulos de Comercio y Desarrollo Sostenible de los acuerdos comerciales previamente celebrados en las negociaciones con la Unión Europea. Esto se concretará a través de la implementación de sistemas de trazabilidad y certificación, como también en esquemas de incentivos innovadores para productores agropecuarios.

La acción internacional es ejecutada a través de la Secretaría de Agroalimentos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y la Secretaría de Cooperación Internacional e Integración Regional.

Al respecto, la Secretaria de Cooperación Internacional, Julieta de San Félix, sostuvo que “recibimos a una delegación del programa financiado por la Unión Europea y tiene como objetivo garantizar la cadena de suministros e importaciones a la UE. En esta oportunidad se trata de un proyecto muy importante y fuimos la única provincia que ganó un proyecto en el marco del programa AL-INVEST Verde y consiste en asegurar la trazabilidad de la cadena cárnica santafesina para adecuarla ante el cambio en la normativa europea que va a requerir una certificación en materia de producción, donde todas las carnes que ingresen a ese mercado deberán estar producidas en tierras libres de deforestación”.

Además, la funcionaria agregó que “la medida tendrá una repercusión importante y Santa Fe está en condiciones de asegurar el ingreso al mercado europeo con la mejor calidad cárnica y eso es lo que mostramos, cómo se produce”.

Por último, de San Félix expresó que “Europa se encuentra modificando su normativa, haciéndola más restrictiva en términos de Santa Fe, y esta acción es muy importante para asegurar las exportaciones santafesinas al mercado europeo, mostrando la calidad y sostenibilidad en su producción. Producto de esta acción tendremos la certificación que demandará la UE (carnes libres de deforestación). Esta acción complementa otra experiencia que se viene llevando a cabo con la Fundación Vida Silvestre”.



DELEGACIÓN DE VISITA POR

ESTABLECIMIENTOS SANTAFESINOS

Cabe destacar que durante la semana pasada la delegación conformada por el equipo del programa internacional y una experta brasilera, visitó determinados establecimientos de toda la cadena cárnica como productores extensivos, intensivos, frigoríficos, centros de investigación, con el Inta, y en todas las oportunidades pudieron dialogar con los sectores involucrados en relación con el modo de producción.

La experta brasilera y los especialistas de INVEST recorrieron Santa Fe, Calchaquí, Reconquista, Las Toscas, Vera, Las Gamas, Villa Gobernador Gálvez, entre otros puntos, donde también mantuvieron encuentros con la Ministra de Ambiente y equipos de producción y ambiente, Curtiembres, planteos ganaderos silvopastoriles, frigoríficos, se reunieron con el equipo técnico interdisciplinario de los Bajos Submeridionales, y técnicos de la provincia.

En otras etapas del proyecto, se licitará la contratación de una consultoría que desarrolle una propuesta de software para el sistema de trazabilidad del sector cárnico y de estudio de esquema de incentivos para distintas líneas productivas.

Además, se elaborará un manual de sistema para procedimientos de estrategias productivas sostenibles en la ganadería bovina santafesina; diseño de un sistema de incentivos para profundizar prácticas sostenibles a través de un software que permita acreditar esos requerimientos.

En una etapa posterior prevista para marzo del 2023, se concretará una misión de diálogo y sensibilización sobre la producción sostenible santafesina en Bruselas.

Los antecedentes de las medidas europeas

En octubre de 2020, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que presentara una legislación para detener la deforestación global impulsada por la UE.

La propuesta obliga a asegurar que una serie de productos vendidos en la UE no procedan de tierras deforestadas.

En diciembre 2022, los eurodiputados llegaron a un acuerdo preliminar con los gobiernos de la UE para una nueva ley sobre productos libres de deforestación que obligará a las empresas a verificar y emitir una declaración de “debida diligencia" de que los productos colocados en el mercado de la UE no han conducido a la deforestación y la degradación forestal en cualquier parte del mundo después del 31 de diciembre de 2020.

Según el texto acordado, si bien no se prohibirá ningún país o producto como tal, las empresas no podrán vender sus productos en la UE sin este tipo de declaración. Según lo solicitado por los eurodiputados, las empresas también deberán verificar el cumplimiento de la legislación pertinente del país de producción, incluidos los derechos humanos, y que se hayan respetado los derechos de los pueblos indígenas.