Por Toyin Owoseje



(CNN).- Tan solo tres meses después de que le diagnosticaran un linfoma no Hodgkin, Jane Fonda anunció que su cáncer está en remisión y que puede suspender el tratamiento de quimioterapia.

La actriz y activista, ganadora de dos Oscar y que cumplirá 85 años la semana que viene, compartió su estado de salud con sus seguidores el jueves, en un blog titulado "¡¡¡El mejor regalo de cumpleaños de mi vida!!!".

"La semana pasada me dijo mi oncólogo que mi cáncer está en remisión y puedo suspender la quimio", escribió en su página web, añadiendo: "Me siento tan bendecida, tan afortunada".