Abuela de Lautaro dijo "nos quitaron un pedazo de corazón"

La abuela de Lautaro Morello habló con la prensa, y pidió Justicia por su nieto.

A una semana de la desaparición de Lautaro Morello, el joven de 18 años de Florencio Varela, que era intensamente buscado, el pasado viernes se encontró su cadáver semicalcinado en medio de un descampado a la vera de la autopista en construcción Presidente Perón.

Tras recibir la triste noticia, la abuela de la víctima, sumida en un profundo dolor, reclamó Justicia, y pidió "que esto se sepa", y además expresó "nunca nos vamos a reponer de esto, nos quitaron un pedazo de corazón a cada uno".

"Queremos que esto se sepa, queremos que se sepa quien tuvo a Lautaro, quién se atrevió a tocarlo. Ya no podemos hacer más nada, no hay nada que hacer, nada que decir, nunca nos vamos a reponer de esto, nos quitaron un pedazo de corazón a cada uno", alcanzó a pronunciar pese a las lágrimas, de acuerdo a Crónica.



UN PEDIDO

En esa línea, la abuela de Lautaro le pidió a la fiscal que actúe Gendarmería y la Policía Federal, en la investigación. A su vez, le pidió a los medios que "presionen" para que la carátula del caso cambie y que no quede en el olvido.

"No queremos que se olviden, no queremos que Lautaro sea un chico más", manifestó. Y rogó "no dejen que esto se enfríe".

No obstante, pese a que las prendas que fueron encontradas junto al hallazgo del cadáver son similares a las que vestía Lautaro el viernes pasado, último día que fue visto, su abuela sentenció que hasta tanto no esté el resultado final de la autopsia y la prueba de ADN, "no lo aceptarán".