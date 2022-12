Rodrigo Acuña jugará en Chile

El pívot rafaelino Rodrigo Acuña fue anunciado como nueva incorporación de Español de Osorno, para la venidera temporada de la Liga UNO profesional del básquet de Chile.Luego de su paso por Unión de Santa Fe en los primeros meses de la actual Liga Nacional Argentina, el ex jugador de Racing de Chivilcoy y Peñarol de Mar del Plata, de 2m01, tendrá su segunda experiencia en otro país sudamericano tras haber jugado con anterioridad en Bolivia.Cabe mencionar que Español de Osorno logró el ascenso en esta temporada a la máxima división del básquet chileno.



LIGA FEMENINA: DERROTA EN SEMIS

Obras Basket se impuso sobre Montmartre por 69 a 47, en el Estadio Ruca Che (Neuquén), y consiguió su octava victoria en fila. De esta manera, las rockeras se clasificaron a la gran final del Final Four de mitad de temporada de la Liga Nacional Femenina, donde enfrentarán al ganador de Quimsa vs. Pacífico. En el equipo catamarqueño la rafaelina Andrea Rébola sumó 7 puntos.