Santa Fe participó del Consejo Federal de Cultura

El martes se desarrolló la Asamblea del Consejo Federal de Cultura (CFC), considerada una herramienta federal, democrática y resolutiva conformada por las máximas autoridades de cultura de las 24 provincias de la Argentina.

A lo largo de las dos jornadas se repasaron todas las acciones realizadas entre el Ministerio de Cultura de la Nación y el CFC durante 2022 y se plantearon objetivos para el próximo año, que tendrá como eje los 40 años de democracia.

Asimismo, se conformó una comisión para trabajar en la elaboración de un proyecto de ley del CFC, los Proyectos Regionales, Becas y se conversó sobre la participación del organismo en la muestra de Tecnópolis durante 2023.

Uno de los temas abordados en la primera jornada fue la necesidad de conformar una comisión para elaborar el proyecto Ley del Consejo Federal de Cultura que cuente con una persona referente por cada región del país más un equipo de representantes del Ministerio de Cultura de la Nación, a la cual se sumarán diferentes especialistas en la temática legislativa.



SANTA FE Y LA BIENALSUR

Por otra parte, Llonch se refirió a la edición 2023 de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (Bienalsur): “Vamos a desarrollar un complejo trabajo con arqueólogos, antropólogos e historiadores respecto de lo que pasó antes del 15 de noviembre de 1573, es decir la vida previa a la fundación de la ciudad de Santa Fe, que el año próximo cumplirá 450 años de vida”.

El ministro indicó que “se llevará adelante todo un trabajo de rescate de la historia, la cultura de los primeros pobladores, los mocovíes, los abipones”, y precisó: “Se trata de contar con un relato acerca de cómo se vivía antes de la fundación de Santa Fe, y ése será nuestro aporte a Bienalsur.

A propósito de ese trabajo, Llonch señaló: “Fue el propio gobernador Omar Perotti quien el pasado 15 de noviembre, en oportunidad de celebrarse el 449º aniversario de la fundación de Santa Fe, me encomendó especialmente esta tarea de trabajar, junto a los descendientes de los primeros pobladores, en este rescate de la cultura de esos pueblos originarios, su forma de vida, costumbres y valores”.

Precisamente, también estuvo presente el rector de la Universidad de Tres de Febrero, Aníbal Jozami, junto con su equipo, para invitar a todas las provincias a participar de la Bienalsur.



BAUER: “FEDERALISMO ES CREAR POLÍTICAS JUNTOS”

Además de las autoridades de cultura de cada provincia estuvieron presentes el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, quien encabezó el encuentro; la secretaria de Desarrollo de Cultura, Lucrecia Cardoso; la directora Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, Ariela Peretti; la presidenta del Consejo Federal de Cultura, Patricia Herrera y el director de Coordinación del Consejo Federal de Cultura, Gustavo Romero.

Al abrir la asamblea, el ministro Bauer expresó: “destaco el trabajo que hizo el Consejo para lograr la prórroga de la Ley de los Fondos Específicos. Esto demostró una vez más la necesidad de tener objetivos claros y precisos para lograr juntos. Ahora tenemos que trabajar en la digitalización de la Cultura. Para nosotros federalismo no es crear las políticas y bajarlas sino generarlas juntos. Que dialoguemos permanentemente y ajustemos las políticas todo lo que sea necesario. Las industrias culturales tienen que ver con el arraigo, con que los chicos y las chicas se queden en sus lugares generando cultura”.

Luego, Lucrecia Cardoso manifestó: “hoy nos damos cuenta de que nada es posible sin democracia. También quiero destacar que atravesamos la pandemia. No nos quedamos quietos; y lo hicimos juntos. Dimos respuesta a una situación muy crítica y con experiencia en gestión. Nada hubiese sido posible si no lo hacíamos todos juntos.”

Por su parte, Patricia Herrera señaló: “el Consejo tiene que ser el espacio de trabajo donde las tensiones deben encontrar cauce productivo propio de un país federal. La lucha por la Ley de Fondos Específicos ha sido un trabajo profundo también para nuestro sector que necesitaba ser escuchado. Debemos tener la fortaleza que nos da el trabajo en equipo.”



PROYECTOS Y PROGRAMAS

En esta oportunidad participaron de la Asamblea funcionarios de todas las secretarías del Ministerio de Cultura de la Nación, quienes conversaron con las autoridades provinciales sobre los distintos proyectos y programas del Ministerio.

En esos encuentros, la secretaria de Política e Innovación Sociocultural de Santa Fe, Florencia Lattuada, se reunió con Federico Prieto, secretario de Gestión Cultural; Ariel Direse; director nacional de Innovación Cultural; Luis Sanjurjo, director nacional de Industrias Culturales; Agustina Balduzzi, directora nacional de Promoción de Proyectos Culturales; Viviana Usubiaga, directora nacional de Gestión Patrimonial; Marisa Baldasarre, directora nacional de Museos y María Rosenfeldt, directora de Tecnópolis.