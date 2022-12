Sigue el pesimismo en el mercado cripto y el Bitcoin volvió a caer

El derrumbe de la plataforma de intercambio FTX y su efecto contagio continúa afectando al mundo de las criptomonedas, y el Bitcoin volvió a caer en las últimas 24 horas por debajo de los US$ 17.000 la unidad. La criptomoneda más utilizada en el mundo cotizaba la mañana de este sábado en el rango de los US$ 16.700, con una caída de 1,5%; mientras que las pérdidas eran más pronunciadas en otras monedas alternativas como Ethereum, Dodgecoin, Polygon y Litecoin que presentaban mermas de entre 2% y 7%, de acuerdo con el portal Coinmarketcap.

Desde el comienzo del año, el Bitcoin acumula un descenso de casi el 65%. Entre los motivos se encuentra el propio contexto de la economía real, con las criptomonedas siendo arrastradas –junto con las acciones de las bolsas- por el endurecimiento de la política monetaria de bancos centrales como la Reserva Federal, lo cual vuelve más atractivos activos más seguros como los bonos del Tesoro.

Pero la incertidumbre de la sustentabilidad del sector, tras la caída de FTX el mes pasado, provocó una fuerte desconfianza.

La analista Noelle Acheson señaló, en diálogo con la agencia Bloomberg, que aún “pueden haber otras feas noticias vinculadas con el contagio” en el sector, pero que “la mayoría de los inversores que iban a vender sus tenencias, ya lo hicieron”.

Uno de los mayores apuntadas es la principal plataforma de intercambio Binance, rival en su momento de FTX. En la última semana la firma sufrió una corrida de más de US$ 6.000 millones en depósitos de criptomonedas, situación que recrudeció luego de que Mazars Group, una firma de contabilidad, frenó su trabajo de auditoría a Binance y a otras firmas de criptomonedas.

Las empresas buscan, al contratar a estas firmas, demostrarles a sus clientes que tienen las suficientes reservas como para cubrir cualquier corrida y que es posible confiar en ellas. Esto se ve reforzado por el hecho de que, al contrario de las finanzas tradicionales, en el mundo de las criptomonedas no hay ninguna entidad capaz de frenar el contagio y de ejercer algún tipo de salvataje.

Sin embargo, para Michael Burry, inversor reconocido por predecir la crisis de las hipotecas “subprime” de 2008, estas auditorias “carecen de significado”, y recordó en su cuenta de Twitter que, en 2005, antes de desencadenarse la crisis, las empresas contables aún no podían reconocer los riesgos que existían por detrás de algunos instrumentos.

Binance, de forma reiterada, argumentó que, al contrario de FTX, no utiliza de forma indebida los depósitos de los usuarios, que posee respaldos “uno a uno” de los mismos y un fondo de emergencia de US$ 1.000 millones; y que ya sobrevivió diversos “inviernos de criptomonedas”, incluyendo una caída de 80% en el Bitcoin entre diciembre de 2017 y fines de 2018.

Sin embargo, el retiro de Mazars como auditora, deja a Binance sin un respaldo para sus afirmaciones, y ahora deberá buscar otra firma, en un contexto donde las empresas de contaduría evitan vincularse con las compañías cripto.

“No creo que Binance esté tratando de causar problemas, pero la empresa es ahora un riesgo para todos nosotros. Toda vez que haya un jugador controlado un volumen sustancial, hay muchos riesgos sistémicos”, analizó Mark Lurie, cofundador de Shipyard Software, firma desarrolladora de plataformas de intercambio descentralizadas. Es que Binance, tras la caída de FTX, aumentó su participación del mercado a un 52,9%, la mayor en su historia, de acuerdo con datos de CrpyptoCompare, y una eventual caída podría ser “catastrófica para la industria de criptomonedas y para todos los usuarios que la utilizan”, según evaluó esta semana el senador estadounidense por el Estado de Tennessee, Bill Hagerty.

La empresa, asimismo, enfrenta otro frente al ser investigada por el Departamento de Justicia y el fisco estadounidense (IRS) por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. (Télam)