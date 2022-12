Las 10 carreras que tendrán una mayor salida laboral

Ante un mercado laboral complejo para conseguir empleo y un buen salario en Argentina, cobra relevancia tener en cuenta estos aspectos a la hora de elegir qué estudiar. En ese marco, la consultora de Recursos Humanos Randstad, elaboró una selección de 10 carreras que tendrán salida laboral asegurada y buenos salarios.

El listado revela que "si bien las disciplinas vinculadas a la tecnología han ganado protagonismo en los últimos años, existen otras carreras, algunas tradicionales y otras más innovadoras, que tienen muy buena salida laboral y salarios atractivos, producto de la evolución de las necesidades de habilidades y conocimientos que el mercado requiere", según analiza la consultora en un comunicado.

"La vocación, los intereses, la afinidad con las principales disciplinas o materias, así como las perspectivas de salida laboral son algunos de los factores clave a evaluar a la hora de elegir una carrera o área de estudios, pero a la vez hay que hacerlo con una mirada flexible, ya que esa elección es apenas el puntapié inicial de una larga trayectoria de aprendizaje y formación que debería atravesar la persona durante toda su vida", afirmó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.

"En un mercado laboral en permanente transformación, resulta difícil predecir cuáles serán las profesiones del futuro. Por otra parte, por la velocidad que se dan los cambios y su impacto en la vida útil de las habilidades laborales, hoy es imposible pensar en un trabajo o una carrera para toda la vida. Entonces, la clave para asegurar y mantener la empleabilidad está en formarse y desarrollar la capacidad de aprender a aprender", agregó Ávila.

Las siguientes son las diez carreras que tendrán alta demanda laboral y buenos salarios en 2023:

Programación: año a año la tendencia se consolida. Las carreras vinculadas a la tecnología en general, y las de programación en particular, siguen entre las de mayor demanda laboral, al punto que aún con un crecimiento importante en la matrícula de estudiantes de estas disciplinas, la brecha entre las posiciones que buscan cubrir las empresas y los perfiles disponibles no logra cerrarse.

Ingeniería: entre las carreras tradicionales, todas las ramas de la Ingeniería mantienen un alto grado de empleabilidad por la formación integral que ofrecen. Se destaca especialmente .

Ingeniería Informática, por ser clave en el contexto de actualización digital de las organizaciones.

Marketing Digital: con la irrupción de la pandemia, muchas empresas que se mantenían alejadas de los entornos digitales, se vieron obligadas a desembarcar en el ecosistema online, demandando profesionales capaces de diseñar estrategias para posicionar a las marcas en el mundo virtual. La oferta de carreras y especializaciones en Marketing Digital se ha ido ampliando a la par de la evolución de la relevancia que el rol de estos profesionales ha tomado en las organizaciones.

Enfermería: dentro del campo de la salud, se trata de una posición con demanda laboral siempre en ascenso, no solo en Argentina, sino a nivel global. Se trata de una de las profesiones que hoy en nuestro país gozan de pleno empleo y donde también las organizaciones tienen dificultades para cubrir todas las posiciones que requieren.

Data Science: sin dudas, el análisis de grandes volúmenes de información se ha transformado en una de las disciplinas de mayor crecimiento en los últimos dos años, traccionando la demanda de puestos específicos en las empresas, así como la oferta de carreras y programas de formación alrededor de la analítica de big data, data science, business intelligence y otras prácticas innovadoras que crece en relevancia día a día.

Diseño UX: el, mercado cada vez ofrece más opciones de productos y servicios digitales, de ahí que el experto en usabilidad o experiencia del usuario sea clave para conectar al cliente con un producto y lograr su satisfacción, tanto con el producto o servicio adquirido como con la experiencia de compra.

Dentro del campo de estudios de la especialización en UX se destacan las ramas de diseño, comunicación, desarrollo y contenidos.

Negocios Digitales: otro talento cada vez más demandado es el profesional en Negocios Digitales. Este perfil, además de contar con una fuerte formación tecnológica, posee los conocimientos necesarios para la gestión del negocio, con una visión global y estratégica indispensable para los tiempos que corren.

Biotecnología: a partir del cruce entre la tecnología y los organismos vivos, la biotecnología tiene cada vez más aplicaciones en importantes áreas industriales, en la atención de la salud, la agricultura y el cuidado medioambiental, entre muchos otros ámbitos, generando una demanda creciente de profesionales y especialistas con formación en Biología, Ingeniería, Física, Química, y Biomedicina.

Logística: a partir del potencial sin límites que abren el e- commerce y la economía digital, cada vez son más las compañías que demandan profesionales especializados en logística para gestionar eficientemente sus procesos de almacenamiento, despacho y distribución de los bienes comercializados por los diferentes canales.

Energías Renovables: por ser una rama de desarrollo relativamente nueva, las carreras y programas de formación orientadas a la gestión de energías renovables es aún incipiente, aunque la demanda laboral para cubrir posiciones en esta área no deja de crecer, de la mano de cada vez más compañías que profundizan su compromiso con la sostenibilidad y la gestión con una visión de triple impacto.