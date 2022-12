La gestión de Perotti, cumplió 3 años ejecutando obras claves para la estructura de la Provincia

En tres años de gobierno, la gestión del gobernador Omar Perotti produjo una transformación estructural sin precedentes en la provincia de Santa Fe. Cambios concretos en la vida cotidiana de santafesinos y santafesinas en todo el territorio provincial, que no sólo les permitió mejorar la calidad de vida y fomentar el arraigo en sus propios lugares de origen, sino que además le dio un fuerte impulso a los sectores productivos, logrando un aumento del empleo registrado que es récord nacional, promovió el valor agregado y la suba de las exportaciones provinciales.

El plan de infraestructura provincial se lleva adelante con un objetivo claro: alentar un sistema poblacional con equilibrio. Una política de Estado que le permita a los santafesinos vivir y desarrollarse en el lugar en el que nacieron o donde quieran hacerlo, lo que el gobernador denomina con afectuosa convicción al mencionar “generar arraigo”, para dar respuesta a las necesidades de todos los municipios y comunas.

Este plan de obra pública encuentra uno de sus puntos más altos, al realizar la mayor inversión que se haya producido en la red de gas en la historia de la provincia. Vale consignarlo, Argentina cuenta en materia de gas natural, con la reserva estratégica de hidrocarburos más importante del Cono Sur y en virtud de ello, las obras en marcha de la gestión Perotti, tienden a cumplir uno de los objetivos públicamente expuestos por el gobernador: garantizar su transporte por el territorio provincial para que las industrias santafesinas alcancen el máximo potencial. Por eso, estas obras tienen un altísimo valor estratégico.

Con una inversión nacional que supera los 100 millones de dólares y complementada por la provincia, se están ejecutando cuatro grandes iniciativas:

Gasoducto Gran Santa Fe: Se trata de una obra que se extenderá por 42 kilómetros, desde la conexión al GNEA (Gasoducto del Noreste Argentino) ubicada en el límite este del departamento Las Colonias hasta Arroyo Leyes en el departamento La Capital. El tiempo de ejecución total de la obra se estima en 12 meses y beneficiará directamente a unos 250.000 habitantes, 7.000 industrias y comercios; como así también a 1.700 instituciones que actualmente no cuentan con el servicio de gas natural. Los trabajos demandarán una inversión de 3.578 millones de pesos, financiados por la Secretaría de Energía de la Nación. La obra alcanzará a ciudades y localidades como Santa Fe, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes y Ángel Gallardo.

Uno de los datos centrales en la ejecución de estas obras, es que la cañería cruza la emblemática Laguna Setúbal. La tarea se realizará a través del sistema de Perforación Horizontal Dirigida (PHD), un procedimiento que permite colocar los tubos del gasoducto sin necesidad de abrir zanjas. Se utilizará maquinaria especial que permitirá un control preciso de la profundidad y trayectoria donde se debe realizar la colocación. Cada compuesto utilizado en el proceso es de origen orgánico, biodegradable y sometido a procesos de control durante toda la perforación. Esta metodología tiene un bajo impacto ambiental.

Gasoducto Gran Rosario: aumentará un 30% la provisión de gas natural en la región productiva, tecnológica e industrial más importante de la provincia. La inversión prevista es de alrededor de 5.200 millones de pesos y prevé la puesta en marcha de 36 kilómetros de nuevos ramales, cuatro nuevas Estaciones de Regulación de Presión (ERP). Este gasoducto beneficiará a 84.550 viviendas, 3.382 pymes e instituciones y 70 grandes industrias y estaciones de servicio de GNC.

Gasoducto Regional Sur: Esta obra de ampliación del actual servicio de gas natural, permitirá avanzar en su provisión gasífera a ciudades y localidades como Venado Tuerto, Carmen, Murphy, Chovet, Firmat, Casilda, Melincué y Teodelina. Aquí la inversión estatal nacional supera los 1.200 millones de pesos generando un escenario de 10 mil nuevos usuarios potenciales del servicio.

Gasoducto Regional Centro II (Lechero): proveerá de gas natural a la Cuenca Lechera desde Esperanza hasta Sunchales, pasando por Rafaela. Ya se está trabajando en su finalización. Reforzará todo el cordón productivo lechero y agroindustrial, de Rafaela y alrededores. Con una inversión que supera los 5.000 millones de pesos, se ampliará en 2.000.000 de m3/día la capacidad de suministro de gas en la región, un equivalente al actual consumo industrial del AMBA. Habrá 34.000 hogares para conectar en Rafaela, Sunchales, Bella Italia y Nuevo Torino. Se estima que tomará unos seis meses concluir las obras e iniciar la conexión de hogares.

También hay otra importante serie de obras complementarias que se desarrollan en el marco de las redes del Plan Ganes (Gasificación para el Noreste Santafesino). Abarca a más de 30 localidades del noreste provincial, con presencia en los departamentos La Capital, Garay, San Justo, San Javier, Vera y General Obligado. Así se podrá llevar gas natural a casi 1.300 industrias y comercios, 2.000 instituciones y una previsión futura de 100.000 conexiones domiciliarias. El arraigo y desarrollo energético de la región lo convierten en uno de los planes gasíferos más importantes de las últimas décadas. De hecho, la provincia invertirá más de 280 millones de pesos para abastecer de gas a Helvecia y ya se licitaron los trabajos que permitirán llevar el servicio de gas natural a más de 1.363 hogares con el tendido de 40.488 metros de cañería.

Del mismo modo, en los últimos días se licitó la Red de Gas Natural para Florencia, en el departamento General Obligado. Allí se prevé beneficiar a 910 hogares con conexiones domiciliarias, estará a cargo de ENERFE y cuenta con un presupuesto oficial de 375 millones de pesos.

Obras de esta magnitud favorecerán el incremento de la demanda laboral, a partir de la instalación de nuevas industrias como también la consolidación del actual dispositivo industrial en las diferentes regiones de la provincia. El disparador de beneficios múltiples de esta política de Estado, incluye ampliar el acceso al servicio a quienes no lo tenían, y también generará el requerimiento de gasistas y obreros que deban realizar las instalaciones de gas para cada uno de los nuevos beneficiarios industriales y/o familiares del servicio.

La semana que culmina, tuvo al gobernador Perotti repasando en diferentes actos y encuentros, los lineamientos centrales de sus tres años de gestión. Se permitió recordar que, desde el momento de su asunción, las políticas instrumentadas estuvieron orientadas a apuntalar y fortalecer las capacidades productivas de la provincia, como así también a crear las condiciones necesarias para desarrollar todas sus potencialidades. El desarrollo de estas obras estructurales son una muestra palmaria del múltiple crecimiento provincial.