Un segundo tiempo inolvidable del León

9 de Julio definitivamente se ha revitalizado. El León cerró de la mejor manera el 2022 logrando la clasificación a la cuarta fase del Regional Amateur, luego de vencer nuevamente a Atlético San Jorge por 6 a 0, y establecer un global de 7 a 0, histórico en este tipo de torneos.

Como se preveía, el equipo visitante fue el que intentó adelantarse en el campo o tomar control en el trámite. De todos modos, si bien hubo pasajes en los cuales tuvo el control de la pelota en base a la movilidad de Morales y el buen manejo de Bocchietti, no logró generar peligro para Joaquín Gómez, a no ser por algunos centros que provocaron alguna serie de rebotes dentro del área.

9 de Julio fue de menor a mayor en la etapa. A medida que fueron pasando los minutos encontró movimientos interesantes por las bandas, tanto por el lado de Sterren como por el de Larrea. Promediando el parcial hubo una buena jugada individual de Martín Sterren por el costado izquierdo, donde el juvenil futbolista juliense fue derribado, pero Ferreyra consideró que no había sido penal.

Y unos instantes antes de que se fueran al descanso, Larrea desniveló por la derecha y su centro rasante no pudo ser conectado por sus compañeros en el área chica, permitiendo el oportuno rechazo de Marcucci al corner.

En el complemento, Teglia movió de entrada el banco con los ingresos de Mansilla y D'Angelo por Casarini y Alvarez Cief, pero sin embargo el que sacó rápidamente réditos fue el León al minuto, cuando Ibáñez recibió de frente por el medio del área y cuando iba a sacar el derechazo fue derribado por Vidal. El claro penal lo cambió por gol "Toti" Monserrat para darle mayor tranquilidad al dueño de casa.

9 de Julio empezó a controlar el partido no solo desde el resultado, sino también en cuanto a lo emotivo. Pese a la experiencia de muchos de sus jugadores, San Jorge se fue desdibujando aún más y lo demostró Bocchietti viendo la roja por una patada a Centurión, estando amonestado, cuando iban 8 minutos.

Al elenco rojiblanco se le presentaron muchos espacios y era cuestión de precisión para definir el pleito. Y en cuatro minutos facturó por triplicado, primero con una gran contra que lideró Sterren, continuó Monserrat y definió Ibáñez con un toque suave por abajo; luego Martín Sterren con una gran definición por encima de Ravera, y después con otro que lo merecía, Gastón Monserrat con un remate cruzado.

Sin embargo, para que la fiesta sea total también llegaron los tantos del capitán Martínez (convirtió un golazo espectacular por encima de Ravera) y de Ruiz Díaz, en un encuentro que le sobró más de medio tiempo. Y todo mérito del León, que apabulló a su rival, con el cual tenía un karma de años anteriores.



LUNES SALE EL RIVAL

El partido de vuelta entre Atlético Carcarañá y Coronel Aguirre (empataron 1 a 1 en la ida) se disputará este lunes a las 20 en cancha del primero. El árbitro será Richard Moyano (Villa María). El ganador jugará los domingos 8 y 15 de enero con 9 de Julio.



9 DE JULIO 6 - SAN JORGE 0

Estadio: Germán Soltermam. Árbitro: Brian Ferreyra.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Maximiliano Martinez, Facundo Centurión (71' Andrés Velazco), Matías Loboa y Sebastián Acuña; Martín Sterren (71' Wilson Ruiz Diaz), Agustín Vera (77' Santiago Burkhard), Maximiliano Aguilar (71' Augusto Laena) y Leandro Larrea; Gastón Monserrat y Maximiliano Ibáñez (77' Augusto Baldesarre). Sup: Segundo Cejas y Brian Peralta. DT: Marcelo Werlen.

Atlético San Jorge: Leonardo Ravera; Francisco Vidal, Matías Espíndola, Juan Casarini (45' Andrés Mansilla) y Mateo Marcucci; Cristian Bellucci, Diego Migueles y Gabriel Morales; Maximiliano Bocchietti; Valentín Alvarez Cief (45' Tomás D'Angelo) y Nicolás Ibáñez. Sup: Facundo Correa, Juan Montenegro, Baltazar Ojeda, Lautaro Soto. DT: Daniel Teglia.

Segundo tiempo: a los 3' gol de Monserrat -p- (9), 19' gol de Ibáñez (9), 20' gol de Sterren (9), 23' gol de Monserrat (9), 30' gol de Martinez (9), 33' gol de Ruiz Diaz (9).

Incidencias: a los 8' del ST expulsado Bocchietti (SJ).