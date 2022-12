Hoyos, nuevo jugador de la "Lepra"

El arquero llega por pedido del DT Heinze. El que no será tenido en cuenta es Ramiro Macagno.

Newell's se mueve en el mercado de pases y es cuestión de horas nada más para que Gabriel Heinze, flamante entrenador leproso, tenga ya a su segundo refuerzo de cara a la próxima temporada, que lo tendrá al club compitiendo en Copa Sudamericana. Se trata de Lucas Hoyos.

El arquero de Vélez llega a cambio de 300 mil dólares por el 50%, y solo falta la firma del contrato para que se termine de oficializar el pase, ya que el contrato con el futbolista de 33 años está cerrado. Será su tercera etapa en Newell's: la segunda inició en junio de 2014, dos meses después de que su actual técnico se retire en la Lepra.

Hoyos fue un pedido expreso de Heinze, quien lo conoce porque lo dirigió en Vélez, para tapar la salida de Lautaro Morales, quien volvió a Lanús. Además, el Gringo no iba a tener en cuenta al otro arquero, Ramiro Macagno, por lo que cubrir esa posición era una de las prioridades.

El oriundo de Guaymallén, ex Atlético de Rafaela, se suma a Guillermo Ortiz, quien llegó a préstamo por un año desde Godoy Cruz, como las dos primeras caras nuevas para el 2023. Sin embargo, en Rosario la búsqueda de refuerzos continúa y algunos nombres que sonaron fueron Ricardo Centurión (marginado en Vélez) y Facundo Kruszpsky (Arsenal de Sarandí). También buscan laterales y delanteros.

A la Lepra le ha quedado un plantel corto, debido a que varios jugadores importantes se fueron por voluntad del Gringo: Juan Manuel García, Cristian Lema, Armando Méndez y el mencionado Macagno. También se irán Cristian Ferreira y Lucas Melano, y otro que no sería tenido en cuenta es Leonel Vangioni. Además, Julián Fernández podría emigrar ya que tiene varios sondeos.