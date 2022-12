Croacia y Marruecos, por el tercer y cuarto puesto

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Las selecciones de Croacia y Marruecos se enfrentarán este sábado para definir quién sube al podio y obtiene el tercer puesto en la antesala de la gran final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia que se llevará a cabo el próximo domingo.

El encuentro se disputará en el estadio Internacional Jalifa, desde las 12 de Argentina, contará con el arbitraje del catarí Abdulrahman Al-Jassim, mientras que el VAR estará a cargo del chileno Julio Bascuñán y contará con la televisación en directo de TyC Sports.

Croacia llega a este encuentro luego de caer en las semifinales ante Argentina por 3 a 0 y sumar apenas un triunfo y cuatro empates en la edición que lo tuvo entre los mejores del mundo.

Este no será un partido más para el conjunto croata que repetiría el mismo equipo que cayó ante la Selección argentina, ya que significará la última función de Luka Modric como futbolista internacional y además marcará el fin de una generación dorada que logró el subcampeonato del Mundo en la edición de Rusia 2018.

"El partido del sábado no es uno insignificante para nosotros, es una final importante, por el tercer lugar, por una medalla", dijo el técnico croata Zlatko Dalić.

Por su parte, Marruecos cayó ante Francia en las semifinales por 2 a 0 y le quedó un sabor agridulce pese a la gesta histórica de convertirse en el primer equipo de África en llegar a la mencionada instancia.

Las dudas pasan por saber quiénes integrarán la zaga central debido a la cantidad de lesionados que acumuló en los últimos dos compromisos y el técnico del conjunto marroquí no realizaría cambios excepto las posiciones que cuenta con varios futbolistas tocados.

"Es un premio de consolación. Lamento tener que expresarme así.

Entiendo que deba ser importante, entiendo que quedar tercero es mejor que cuarto, pero lo fundamental es que no pudimos avanzar a la final", aseguro el entrenador Walid Regragui.



Las probables formaciones:



Estadio: Internacional Jalifa.

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar).

VAR: Julio Bascuñán (Chile).

Hora de inicio: 12 (Argentina). TV: TyC Sports.



CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.



MARRUECOS: Bono; Achraf Hakimi, Achraf Dari, Romain Saïss o Badr Benoun, Jawad El Yamiq, Noussair Mazraoui; Hakim Ziyech, Azz- Eddine Ounahi, Sofyan Amrabat, Sofiane Boufal; Youssef En-Nesyri. DT: Walid Regragui.