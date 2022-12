Docentes y estatales aceptaron la propuesta salarial de la Provincia

Los gremios docentes y estatales de ATE y UPCN aceptaron ayer por amplio margen la oferta salarial presentada el pasado miércoles por el Gobierno provincial para cerrar la paritaria anual, una buena noticia para el gobernador, Omar Perotti, que no tendrá conflictos en materia de paritarias en Santa Fe. El ofrecimiento consistió en un incremento de haberes del 25 por ciento en diciembre y otro de 5 por ciento en enero, que eleva la pauta anual al 102%.

La Asamblea Provincial de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) resolvió ayer por la tarde, por amplia mayoría, aceptar la propuesta salarial surgida de la última reunión paritaria. En este sentido, 18.301 docentes votaron por la aceptación de la propuesta, mientras que por el rechazo lo hicieron 5.769. "Es importante resaltar que este nuevo avance salarial es producto de la lucha de Amsafe. De esta manera, con organización y unidad, los docentes santafesinos hemos logrado una mejora salarial, en promedio, al 108,6% acumulado, lo cual se traslada al sector pasivo en la misma forma y condiciones establecidas para el sector activo", destacó el gremio.

En el caso de los docentes, la oferta incorpora un aumento del 20% al 5% originalmente acordado para diciembre y, en enero, se sumará otro 5%. Además, se agregan las subas nacionales del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y la asignación por Conectividad, lo que eleva la mejora salarial del año 2022 al 108%.

En el comunicado de Amsafe, se aclara que el acuerdo contempla incluir un incremento del 95% en el ítem “Responsabilidad jerárquica” para directivos y de supervisores, que será abonado en cuatro tramos: 23,75% en enero, 23,75% en marzo, 23,75% en mayo y 23,75% en julio.

El titular de Amsafe Castellanos, Adrián Oesquer, quien participó de la Asamblea Provincial junto a otros integrantes de la Directiva de esta ciudad, sostuvo que los docentes de Rafaela y el departamento habían votado una sola moción: aceptar el aumento salarial ofrecido por la Provincia.

En cuanto a la carrera docente, en la reunión paritaria se definió fijar la fecha de toma de posesión de traslados y concursos de IPE y secundaria para el 1° de marzo de 2023. En tanto que, el concurso de ascenso a cargos directivos de los niveles y modalidades de la trayectoria obligatoria a partir de marzo 2023, detalló el gremio.

Asimismo, resolvió realizar una nueva convocatoria a Paritaria Provincial en el mes de febrero de 2023 y planteó una tarea para el hogar para los funcionarios del Ministerio de Educación, según el siguiente listado:

- No al ajuste en el nivel de adultos, cobertura de todos los cargos e inscripción de alumnos en toda la provincia.

- No a las reformas inconsultas.

- Urgente creación de los id faltantes del Plan 25.

- Defensa de IAPOS solución de todas las problemáticas pendientes y participación de los trabajadores y trabajadoras en el directorio a través de sus representantes.

- Concursos pendientes en nivel superior, no al cierre de horas.

- Mayor presupuesto para educación.

- Aumento de los montos de las asignaciones familiares.

- Aumento de los montos de comedores y copas de leche.

- Seguir avanzando en el debate por la eliminación del impuesto a las Ganancias del salario docente.

El titular de Amsafe, Rodrigo Alonso, subrayó que "más del 75% de las compañeras y compañeros han definido como mejor estrategia poder aceptar la propuesta paritaria" pero planteó que "el diálogo tiene que continuar en el mes de febrero cuando nos volvamos a reunir y donde vamos a continuar exigiendo poder mejorar el salario y las condiciones de trabajo".

Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA), confirmaron la aceptación de la propuesta ayer al mediodía. En este caso, secretario general, Sergio Romero, expresó "los haberes que este mes alcanzan los docentes, mejoran relativamente su poder adquisitivo, pero se debe seguir trabajando y pujando para lograr mejorar sustancialmente el sueldo docente".

En tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), el secretario General, Pedro Bayúgar, destacó la aprobación de la propuesta salarial por parte de los afiliados aunque reconoció que hubo "algunas críticas que refieren a la necesidad de tener una negociación más activa que asegure la no pérdida del poder adquisitivo y fundamentalmente".



ESTATALES

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Jorge Hoffmann, resaltó ayer que la propuesta fue aceptada por los delegados "por amplia mayoría". "Con esto estaríamos logrando que los salarios estén por arriba de la inflación, que es el piso que nos hemos propuesto para estos años después de la caída salarial durante el gobierno de Macri", manifestó el dirigente, a la vez que indicó que "hay un compromiso para tratar en el mes de febrero diferentes temas como son el pase a planta de los trabajadores contratados, las licencias parentales, el impacto de ganancias en las categorías superiores, el agrupamiento de choferes, el escalafón para el SPI, pago del adicional de atención primaria para algunos SAMCos que todavía no lo tienen, entre otras cosas".

"Podemos decir, que además de la política salarial tenemos un montón de propuestas de trabajo en las que vamos avanzando", concluyó Hoffmann.

Por el lado de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), se informó que "un 90% votó por la aceptación a la propuesta mientras que un 10% votó por la negativa, lo que permite en el presente año que los salarios de todos nuestros representados este por encima de la inflación y se constituya en una de las mejores políticas salariales del país".