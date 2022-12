La emotiva carta de la maestra de Messi

BUENOS AIRES 17, (NA). - Mónica Dómina fue maestra de Lionel Messi en Rosario y en una emotiva carta dirigida al capitán de la Selección expresó la alegría que le generaba haber sido parte de su vida durante varios años.

"Hola Messi. Gracias a Dios por ser tu maestra. Y gracias a vos por ser mi alumno. Gracias por ser como sos. Nunca cambies. Sos un ser maravilloso, sensible, simple, sencillo, compañero. Gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias", le escribió la docente.

Asimismo, añadió: "Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tantos contratiempos, porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde está. Verte feliz es mi felicidad. Me gusta que puedas expresar tus sentimientos. Gracias por tu gloria".

"Me encantaría abrazarte para despertar de este sueño de que fui tu maestra, de puro honor. Ya nos hicieron felices, a seguir acelerando hasta el final. Mucha suerte. Te queremos.", culminó la emotiva carta.

En una entrevista, Dómina explicó que fue la responsable de enseñarle a Messi a leer y escribir ya que el 10 del equipo nacional fue su alumno entre primer y tercer grado.

Durante la nota, señaló que el barrio de Rosario donde Messi vivió toda su infancia, está todo pintado de celeste y blanco para homenajear al capitán de la Selección argentina en el que sería su último Mundial, según él dejó trascender.

Al ser consultada sobre por qué decidió hacerle la carta, relató que está atravesando problemas cardíacos y que, antes de morir quiere verlo: "La verdad que me dieron muchas ganas de verlo. Dije, ´le voy a escribir una cartita y ojalá le llegue´".