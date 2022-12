Francia se entrenó con cinco jugadores menos

Francia ya se prepara para enfrentar a la Selección Argentina en la gran final del Mundial de Qatar 2022. Luego de vencer por 2-0 a Marruecos, este domingo desde las 12.00 se medirá con la Albiceleste, que goleó 3-0 a Croacia, en el Estadio Lusail, donde buscará revalidar el título conseguido en Rusia 2018. Sin embargo, ayer Didier Deschamps recibió malas noticias y no pudo contar con cinco futbolistas en la práctica, tres de ellos afectados por el 'virus del camello' según informaron en L'Equipe.

El director técnico del elenco galo, no tuvo entre los disponibles para el entrenamiento a Kingsley Coman, Raphael Varane, y Ibrahima Konaté, los tres con algunas líneas de fiebre. El primero de ellos tampoco pudo estar presente en la semifinal ante Marruecos, como Dayot Upamecano y Adrien Rabiot, que ya están recuperados. Desde el seleccionado de Francia han negado que se trate de un brote de Covid, aunque ha incrementado los gestos de prudencia en el seno de la concentración para evitar más contagios. Deschamps dijo que se trata de fiebre ligada al frío, por el aíre acondicionado y por la bajada de las temperaturas en Doha en los últimos días.

Por otro lado, el choque ante los africanos dejaron dos lesionados: Aurelien Tchuaméni (contusión en la cadera) y Theo Hernández (contusión en la rodilla). Los dos no salieron junto al resto y se quedaron realizando ejercicios de kinesiología en el gimnasio.

¿Qué dijo Dembelé? No tenemos miedo del virus, Dayot y Adrien tuvieron dolor de cabeza y estómago. Les hice un té con jengibre y miel, no estamos preocupados, espero que todos estén listos. No pienso en eso, no estamos preocupados. Todo el mundo estará listo, solo tomamos precauciones".

Rabiot no pudo estar ni el banco de suplentes ante Marruecos, Upamecano si pudo estar a disposición del entrenador pero no tuvo minutos de juego.