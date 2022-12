Scaloni probó el equipo para la final

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, probó dos formaciones con distintos dibujos tácticos en el entrenamiento que realizó ayer el equipo, dos días antes de la gran final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia.

En lo que fue la penúltima práctica antes del cruce definitorio que tendrá lugar el próximo domingo, desde las 12 de Argentina, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Ángel Di María volvieron a entrenar a la par del grupo, mientras que Alejandro "Papu" Gómez trabajó diferenciado nuevamente por su esguince en el tobillo y es difícil que se recupere.

La novedad más importante es que Scaloni arrancó el entrenamiento con una línea de cinco defensores, en el que se destacó la presencia de Lisandro Martínez, quien es una fija cuando el entrenador apela a este sistema táctico de 5-3-2, pero posteriormente ingresó Ángel Di María por el defensor de Manchester United y el dibujo cambió a un 4-4-2.

El delantero de Juventus de Italia está recuperado de la molestia muscular que lo afectó antes del partido con Australia, por octavos de final. El Fideo, quien desde la fase de grupos solo jugó 10 minutos contra Países Bajos, es una opción para ir de arranque en el ataque junto a Messi y Julián Álvarez.

Los otros datos a tener en cuenta son que Nahuel Molina y Marcos Acuña empezaron de arranque y luego el ex-Boca fue reemplazado por Gonzalo Montiel. Sin embargo, los que no entraron -por ahora- son Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico.

En tanto, Messi y De Paul participaron de los trabajos tácticos a la par del grupo.

El que no pudo seguir el ritmo es "Papu" Gómez a raíz de un esguince de tobillo que lo apartó de partidos importantes, como el de Croacia y Países Bajos y a esta altura, es poco probable que sume minutos en la final.

Aunque no hay confirmación por parte de Scaloni, el equipo que se perfila para enfrentar a Francia sería el siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.