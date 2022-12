Definió como "gladiadores" a los jugadores de la Selección

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente Alberto Fernández destacó ayer el desempeño de los jugadores de la Selección argentina en el Mundial de Qatar, a quienes calificó como "gladiadores", y pidió que sean "la inspiración para construir un país igualitario".

"Vamos a hacer un país mejor, cuento con ustedes y sé que lo vamos a hacer. Esos maravillosos gladiadores de la Selección, que nos han enseñado cómo el esfuerzo, el trabajar en equipo, cómo el planificar puede darnos tantas alegrías, que sean la inspiración para construir un país igualitario", resaltó Fernández.

Al recorrer la obra de repavimentación en 163 y 63 en el partido bonaerense de Berazategui, el jefe de Estado precisó: "La voluntad mueve montañas. Tengamos la voluntad de tener un mejor país, un país más igualitario, un país que tiene dificultades que yo conozco y no me hago el distraído".

"Tenemos que seguir luchando contra la inflación, tenemos que seguir luchando para que el bolsillo de los argentinos mejore", agregó Fernández.

En ese marco, el Presidente destacó: "Si hay algo que debemos aprender de nuestra Selección es la idea de trabajar en equipo, de trabajar juntos, de que no nos dividan. Nuestra Selección al comienzo fue bastante maltratada por muchos que comentan, que hablan mal, que descalifican. La verdad es que nos han dado una enorme enseñanza que de por vida y les debemos estar agradecidos".

"Todos queremos que Argentina gane, todos queremos que Messi gane porque se lo merece", enfatizó Fernández, quien no pudo terminar la frase al ser interrumpido por la arenga de los presentes dirigida hacia la Albiceleste.

Luego del cántico de los vecinos, continuó: "Somos argentinos, es un sentimiento. Nunca paremos, que nadie nos detenga. Cuando ustedes escuchen voces que siembran desánimo, que siembran la idea de que no vamos a poder avanzar, no las escuchen. Unidos podemos avanzar, trabajando en equipo podemos avanzar".

La obra que inauguró el jefe de Estado implicó la repavimentación de 2,4 km de la Calle 163, entre las calles 63 y 83, en la localidad de Hudson, en el marco del Programa Ejes de Conectividad Urbana.

"La intervención incluyó la ejecución de nuevas veredas de hormigón peinado y el mejoramiento de las sendas existentes, cordón cuneta, rampas para la accesibilidad de personas con movilidad reducida, demarcación horizontal, colocación de señalización vertical y refugios, cambio de luminarias, restauración de postes y la ejecución de desagües pluviales", puntualizó Presidencia.