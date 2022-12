El "9" pretende sellar el pasaje ante su gente

A 9 de Julio se le presenta esta tarde una muy buena oportunidad para terminar el 2022 con una sonrisa. Desde las 18 recibe a Atlético San Jorge en el partido revancha de la tercera fase de la Regional Amateur, con el arbitraje de Brian Ferreyra, de Venado Tuerto. El equipo rojiblanco se impuso por 1 a 0 en la ida, lo cual le brinda un panorama alentador y obliga al rival a realizar el mayor gasto en el juego.

El gol de Augusto Laena promediando el complemento en el cotejo del lunes motivó un escenario sin dudas especial y también inédito para el León, ya que luego de varios duelos jugados en el Soltermam con la presión de salir a buscar el triunfo, en esta ocasión sabe que tiene otro resultado que le sirve: el empate.

No obstante, queda claro que el entrenador Marcelo Werlen se ha encargado a lo largo de la semana de concientizar a sus jugadores que no deben mentalizarse dentro de esa situación, porque es un solo gol de diferencia y el fútbol no permite equivocaciones en este tipo de instancias.



EQUIPO QUE GANA NO SE TOCA

Luego de probar distintas formaciones a lo largo del torneo, Werlen parece que ha encontrado el once ideal desde esa revancha con El Quillá. Por tercer encuentro consecutivo serán los mismos once titulares los que reciban al elenco dirigido por Daniel Teglia.

Recordemos que el dato saliente en ese encuentro jugado en Santa Fe fue el regreso a la titularidad de Gastón Monserrat, quien en esta etapa de la competencia parece haber recuperado su mejor forma.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Germán Soltermam. Arbitro: Brian Ferreyra. Horario: 18.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Maximiliano Martinez, Facundo Centurión, Matías Loboa y Sebastián Acuña; Martín Sterren, Agustín Vera, Maximiliano Aguilar y Leandro Larrea; Gastón Monserrat y Maximiliano Ibáñez. DT: Marcelo Werlen.

Atlético San Jorge: Leonardo Ravera; Andrés Mansilla, Matías Espíndola, Francisco Vidal y Mateo Marcucci; Cristian Bellucci, Diego Migueles y Gabriel Morales; Maximiliano Bocchietti; Valentín Alvarez Cief y Tomás D´Angelo. DT: Daniel Teglia.