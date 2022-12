Ben Hur quiere dar vuelta la serie frente a Belgrano

Ben Hur no tiene margen de error. El Lobo recibe este sábado desde las 20 a Belgrano de Paraná en la revancha de la tercera fase del Regional Amateur con la obligación de dar vuelta el resultado del cotejo disputado el domingo pasado, en el que se impuso el elenco de la capital entrerriana por 1 a 0. El arbitraje en el estadio Néstor Zenklusen estará a cargo de Matías Billione Carpio, de Córdoba.

El elenco dirigido por Maximiliano Barbero se encuentra en una situación que no conoce dentro de esta edición de la competencia, ya que no debe sufrir algún gol de su rival porque se le haría demasiado cuesta arriba dar vuelta la serie. Máxime con las dificultades en la definición que ha tenido el Lobo durante este torneo, donde en contrapartida, cabe recordar que hasta el partido pasado no había recibido goles en 8 cotejos.

El escenario del encuentro, en lo previo, puede esperarse con un equipo entrerriano tratando de hacer un partido esperando en su campo sin dejar espacios, y viendo la oportunidad de sacar alguna contra que le permita comprometer a Astrada.

Ben Hur tendrá que ser inteligente en cuanto al manejo del balón, tratar de encontrar la mayor precisión posible y ser contundente para no entrar en el nerviosismo, si el partido continúa sin abrirse. A priori el equipo inicial no tendría muchas modificaciones respecto al primer duelo, aguardándose si puede volver a la titularidad Agustín Bianciotti, o si en la mitad de la cancha Barbero suma un volante mixto de mayor manejo.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Néstor Zenklusen. Arbitro: Matías Billione Carpio. Horario: 20.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Genaro Cepeda y Martín Alemandi; Joaquín Castellano, Joel Sacks, Germán Mayenfisch y Diego López; Brian Parada o Agustín Bianciotti y Diego Jara. DT: Maximiliano Barbero.

Belgrano: Nelson Schomberger; Alan Beades, Angel López, Leonardo Grazziani y Matías Arce; Ulises Yancovich, Renzo Moratto, Gabriel Schvindt y Agustín Guiffrey; Nicolás Ledesma y Milton Aguilar. DT. Daniel Waldner.