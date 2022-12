Scaloni supo cambiar a tiempo

En las horas previas a la final que se va a disputar mañana en Lusail, las voces del fútbol se siguen sumando en el análisis deportivo de este gran momento que vive el fútbol argentino, a través de este equipo que dirige Lionel Scaloni.

En esta ciudad de Doha se encuentran acompañando este mega evento grandes leyendas del fútbol y también quienes, aún no alcanzando esa distinción, se han destacado en otros tiempos y sus opiniones tienen la autoridad de aquello que vivieron en la elite de este juego.

Carlos Mac Allister fue un referente del esfuerzo y ahínco en los 80, hijo de La Paternal y bendecido por el destino al compartir plantel con Diego Maradona en aquellos equipos dirigidos por Carlos Bilardo y el Bambino Veira en 1995, como parte del final de la carrera de aquel legendario genio del fútbol mundial.

Nos reunimos en el elegante hotel Vocco en el centro de la capital qatarí en la que se encuentra alojado con parte de su familia, “los otros dos hermanos de Alexis han tenido que volver a sus clubes para iniciar la pretemporada”, dice a manera de preludio de la entrevista que arranca preguntándole justamente por sus 3 hijos, uno de ellos Alexis, es parte de la renovación de esta selección albiceleste o si somos más precisos, del equipo que Scaloni terminó encontrando en pleno desarrollo del torneo, luego de la estrepitosa caída en el debut ante Arabia; los otros dos también profesionales Kevin, actualmente en Argentinos Jrs y Francis, en Rosario Central, “ahora están gestionando con sus entrenadores el permiso para poder viajar en estas horas, para ver la final el domingo”, aclara con cierta melancolía.

“Trato de ser objetivo cuando analizo el trabajo de Alexis, los jugadores que se educan en familias con padres que fueron de la actividad, tienen una ventaja por haber compartido ese clima desde chicos, siempre se habló de fútbol y se analizó los distintos procesos de crecimiento de todos ellos, en el caso de Alexis, no tengo demasiado para aportarle a pesar que cambiamos ideas con frecuencia pero, él no debe escuchar a su padre debe escuchar a su entrenador, antes cuando eran jovencitos y estaban en las inferiores, a lo mejor el peso de una opinión tenía otra influencia, pero ahora, todo está en sus manos”.

El Colo Mac Callister, que también incursionó en la política nacional y ocupó en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri, la secretaría de Deportes de la Nación y que luego, se presentara como pre candidato de Cambiemos a la gobernación de La Pampa, dio por terminada esa experiencia, al menos por ahora y está enfocado junto con su hermano, al desarrollo de su propia empresa el Club Deportivo Mac Allister en Santa Rosa.

Hace algunos meses es asistente de estadísticas de su hijo Alexis, a quien a distancia acompaña con los números de cada uno de los partidos que juega en Brighton de la Premier League y su paralelo con los volantes de los 5 mejores equipos de esa competencia, una modalidad creativa, que le permite sacar conclusiones objetivas sobre esa prestación y las variables a corregir.

“Scaloni ha sido muy inteligente y tuvo buenos reflejos; era lógico que respetara en el debut aquí en este mundial, a los jugadores que habían conseguido la Copa América y la holgada clasificación en las Eliminatorias, pero hay que decir que algunos de ellos, llegaron a Qatar sin ritmo de competencia por los pocos minutos que habían jugado en sus equipos en el último semestre, alguno de ellos como Paredes y Di María con procesos de recuperaciones prolongados por lesiones”.

Esta observación es tan pertinente como controversial, al venir nada menos que del padre de uno de los jugadores beneficiados por lo que luego ocurriría con las decisiones que el entrenador tomó sin temblarle el pulso, horas después de la derrota en el partido inaugural.

“Tengo que ser cauto con lo que opino porque como todo se viraliza en este tiempo, no quisiera generar una incomodidad en el cuerpo técnico ni molestar a Alexis, por un punto de vista externo, aún así sostengo que Scaloni supo cambiar a tiempo, sacrificando jugadores de su base histórica por un grupo de jóvenes que, pese a no tener experiencias con la Selección, llegaron con ritmo de competencia en sus clubes y eso se notó rápidamente. También te confieso que, compartiendo las determinaciones de apoyarse en Alexis, Julián Álvarez y Enzo Fernández, dudé si llegaría a integrarlos a tiempo, algo que quedó demostrado con el transcurso del torneo, que aquella decisión difícil, fue parte de la clave de la solidez que adquirió la Selección”.

Sobre la relación de Alexis con Lionel Messi y sus primeros momentos junto al capitán, agregó “hoy todo parece tan cercano por las redes sociales, que a estos pibes no los cohíbe tanto, de pronto encontrarse jugando con el mejor futbolista del mundo, lo sienten como un amigo al que toda la vida trataron y eso les quita presión; cuando yo me encontré jugando en el mismo equipo con Diego, no lo podía creer, era como un ser inalcanzable, me acuerdo que con mi hermano, escuchábamos a Víctor Hugo relatar por radio sus partidos en el Boca del 81 y la vida me puso en el mismo plantel a su regreso de Europa”.

Sobre el partido del domingo, dijo “hay que ver cómo lo plantea Scaloni, la fuerza de Francia no está en el medio campo sino por los laterales, Francia es un gran equipo, de lo mejor de este mundial y Argentina ha venido creciendo a través de las últimas fases, por lo tanto, será una final muy pareja entre dos modelos y dos situaciones”.

Carlos Colo Mac Allister, rompe el molde de pasar de ser: el hijo de… para aceptar el nuevo rol de ser: el padre de…. tal el ascenso en este mundial de Alexis, uno de los jugadores a los que apostó en la emergencia Lionel Scaloni, y por lo sucedido hasta aquí, a nadie ha defraudado.