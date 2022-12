Turismo Pista con variantes en el reglamento 2023

El Turismo Pista dio a conocer el reglamento Deportivo para la temporada 2023, donde se implementarán algunas variantes en relación al campeonato que acaba de finalizar.

A continuación los principales puntos detallados: se establece la posibilidad de incluir, al menos, una fecha doble en el calendario si fuese necesario. Vale recordar que el certamen tiene una extensión de diez competencias y que el mismo puede ser reducido a ocho eventos.

En torno al puntaje, la dirigencia del Turismo Pista dispuso de modificaciones en este aspecto. La pole position pasará a otorgar 2 unidades y se agrega 1 punto a quien realice el récord de vuelta. En tanto, todos los pilotos que larguen la final de cada clase recibirán 1 punto por presencia.

Además, se extendió el rango de distancia para establecer si una fecha es de puntaje y medio, ya que hasta 2022 las pruebas de este tipo eran en citas que se encontraban a más de 500 kilómetros de la Capital Federal. Ahora, la distancia se llevó hasta 550km.

Por otro lado, quedo establecido que a partir de 2023 las grillas de las competencias finales tendrá un máximo de 46 autos. En tanto, la categoría tomó la determinación de incluir un Repechaje de cuatro vueltas que les dará la posibilidad a dos protagonistas de ganarse el derecho a largar desde los boxes en la carrera del domingo. Esta manga no otorgará puntaje extra.

También se consignó la inclusión de requisitos para poder ser campeón. El Reglamento de Campeonato 2023 señala que un piloto para coronarse debe sumar un mínimo de 100 puntos y lograr la victoria en una final o bien vencer en tres series a lo largo del torneo.

Con el ánimo de evitar la especulación, la Comisión Directiva de la APTP definió que en la última fecha se eliminarán los lastres por hándicap y los participantes no cargarán kilos en sus autos. Esta regla tiene una excepción y alcanza a aquellos protagonistas que realicen su primera competencia del año en el cierre de la temporada, por lo que en esos casos deberán añadir 20 kilos de lastre.

En tanto, las finales tendrán una extensión de 80 kilómetros o un máximo de 35 minutos y en cuanto a pruebas, la categoría llevará a cabo tres ensayos comunitarios durante el calendario y por fuera de eso, habilitará sólo una prueba particular.

Por último, los dirigentes del Turismo Pista retocaron un aspecto referido a la clasificación y dejaron acordado que la vuelta lenta de un protagonista no puede exceder en 30 segundos su registro más veloz. En caso de hacerlo, sufrirá el retiro de todos los tiempos de la tanda cronometrada.