Almagro consiguió el título Absoluto en voley

Este jueves se jugó la final por el título Absoluto 2022 de primera división de damas de la Asociación Rafaelina de Voley. Fue en Almagro, donde el local -reciente ganador del Clausura- se impuso a Unión de Sunchales -se había quedado con el Apertura- por 3 sets a 0 con los siguientes parciales: 25-21, 25-22 y 25-14.

El equipo dirigido por Pablo Colsani cerró así de la mejor manera, con un triunfo contundente, una excelente temporada, donde además de la competencia local pudo participar con buenos resultados en la Copa Santa Fe. Cabe mencionar que es la primera ocasión en que Almagro logra un título Absoluto de primera división damas.

Las jugadoras que integraron el plantel campeón: G. Seffino (c); V.Pairone, A. Gaido, C. Perez, J.Ursprung, N. Picotto, S. Peralta, J. Hoffman, G. Gaido, M. Demarchi, R. Ocampo, M. Mesa y G. Funes.



PODIO EN TODAS LAS CATEGORÍAS

Con esta última definición, Almagro realizó podio en todas las categorías competitivas femeninas de la Asociación Rafaelina, de acuerdo al siguiente detalle:

Sub 13 "A": subcampeón; Sub 14 "A" campeón; Sub 16 A campeón; Sub 18 A campeón y primera división, campeón.

Fiesta de premiación: el domingo 18 de diciembre, a las 18, en las instalaciones del Centro Cultural y Argentino de Vila, la Asociación Rafaelina de Voley realizará su tradicional Fiesta de Premiación.