Marcelo Alejandro Farías y su homenaje a a José Luis Perales que sorprendió a todos

Llega fin de año e inevitablemente comienzan los balances, las reflexiones luego de tantos meses transcurridos y un sinfín de emociones por lo logrado y por lo que se logrará en este nuevo año que cada vez se aproxima más.

Es por eso que con alegría, este medio puede contar nuevamente un logro gracias a un amplio recorrido artístico realizado por Marcelo Alejandro Farías. A principio de año, el músico dialogó con LA OPINIÓN en el marco de un tributo a José Luis Perales auspiciado por el Ministerio de Cultura de Santa Fe. Con videos que llegaban a medio millón de vistas y el reconocimiento de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, el artista compartió su felicidad y su expectativa de que eso llegara a más público, de que todos pudieran acceder a su proyecto.

Hoy, diez meses después de aquella nota, se concreta lo que en ese momento era tan solo un deseo; los videos, inicialmente publicados por el Ministerio de Cultura y luego difundidos por otros medios de comunicación, rozan los tres millones de vistas, con una exitosa llegada a varios puntos de América y Europa. Lo que empezó como un proyecto junto a los alumnos de la escuela Juan Domingo Perón, en plena pandemia, de grabar la canción tan reconocida de Perales, "Que canten los niños", es hoy un gran tributo que llega al corazón de la gente.

Por este motivo, el sábado pasado, en el marco de la fiesta "Hacé centro" que propuso la Municipalidad de Rafaela en conjunto con la Secretaría de Cultura, se realizó finalmente su gran homenaje a José Luis Perales, y por supuesto, Marcelo se encuentra orgulloso de haberlo logrado.

Su deseo se hizo realidad, luego de meses de trabajo y dedicación. En diálogo con La Opinión, comenta algunos detalles de aquella noche: "Lo viví con mucha emoción y con mucha responsabilidad sabiendo que iba a ser un tributo a un artista internacional, por lo que significa José Luis Perales. A la vez, en estos últimos meses, él se retiró de los escenarios. Implicaba una responsabilidad grande desde lo artístico". A los 77 años, Perales le puso fin a la gira por los escenarios del mundo, pero no a la música. Se dedica a ella aún y también explora una nueva faceta con la escritura de libros.

"Esa noche pasaron cosas maravillosas; hubo gente que se emocionó, que lloraba. Hubo canciones que la gente acompañó con palmas. Mi idea con la música de Perales no es hacer una imitación, sino transmitir el sentimiento de su música. Él se ha dedicado a toda la humanidad; desde canciones para niños, canciones para el amor, canciones de desengaño, de todo lo que nos hace ser humanos. Trabaja mucho con los sentimientos. Lo que yo quise llevar a ese escenario es el sentimiento y la música, con la responsabilidad del canto y de la técnica vocal, pero transmitir eso. Traté de hacer un show para toda la familia", dice Marcelo, emocionado por lo que sucedió aquel sábado en el escenario dispuesto frente a la Plaza 25 de Mayo.

Con la intención de que sea un show apto para todo público y dinámico, hubo dos invitadas de lujo, jóvenes que pusieron su voz y su alma en escena. Así, primero subió Julieta Landies con la canción "Que canten los niños" y luego Ariana Litvak, una adolescente de Moisés Ville que canta temas de Isabel Pantoja como "Marinero de luces", una creación de Perales. El show duró una hora y fue un recorrido por los principales hits de este artista internacional.

"El público respondió muy bien, hubo mucha gente presente, muchos seguidores que tengo a través de las redes sociales. Vi gente llorando hasta aplaudiendo los temas más conocidos de Perales. Estoy agradecido a mis músicos, que trabajé en escena con toda la orquesta", agrega.

"Me sentí muy contento de poder expresar ese sentimiento que Perales trasladó al mundo, en un humilde homenaje y recital. En redes sociales es un homenaje que recorrió parte del mundo. No pensaba, cuando lo hice, que iba a tener esa repercusión. Lo que estamos apuntando es a trasladar este evento a diferentes lugares, en otras ciudades y comunas. Esto que se inició en Rafaela, con esta propuesta del Ministerio de Cultura, poder llevarlo a otros lugares y hacerlo crecer, que llegue a mucha gente".

Como se puede ver, este proyecto va a seguir creciendo porque detrás hay gente que empuja, persevera y busca superarse. Si a principio de año era un proyecto firme, pero que recién comenzaba, ahora hablamos de una propuesta cultural que trasgrede los límites de la ciudad y se proyecta a lo lejos, como un gran desafío artístico y personal.

Marcelo Alejandro, en su rol como docente de música, artista y ciudadano, propone y lleva la música a todos lados, a quienes lo reciban con los brazos abiertos.