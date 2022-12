Chaco For Ever se refuerza con exjugadores de la "Crema"

Los diferentes equipos que competirán la próxima temporada en la Primera Nacional se refuerzan y en las últimas horas Chaco For Ever sumó a Juan Galetto, defensor que recientemente se desvinculó de Atlético de Rafaela.



El oriundo de María Grande tenía contrato con la ‘Crema’ hasta fin de año pero la dirigencia, junto al cuerpo técnico, decidieron no renovarlo para lo que viene.



Galetto tendrá de compañero a Mariano Puch, lateral derecho que supo vestir la casaca albiceleste en temporadas anteriores.

El equipo que conduce Pablo Martel ya sumó a esos dos exAtlético como así también a Emir Faccioli (defensor), Gonzalo Jaque (mediocampista derecho), Lucas Medina (lateral izquierdo), Federico Boasso (extremo izquierdo), Cristian Ibarra (delantero), Gino Barbieri (defensor central) y Pedro Xiaobo (mediocampista ofensivo).