La Selección Argentina entrenó pensando en la final con Francia

Sin la presencia de los titulares pero con Ángel Di María a la par, la Selección Argentina volvió a las prácticas ayer en su búnker de la Universidad de Qatar, a días de la gran final con Francia del Mundial (el domingo a las 12 hs). Al campo de juego saltaron únicamente los jugadores que fueron suplentes o sumaron algunos pocos minutos en el último choque con Croacia en el Estadio Lusail.

Luego del día libre para recargar energías y pasar tiempo con la familia, el plantel albiceleste retomó los trabajos pensando en la cita definitoria con Les Bleus. Los que saltaron desde el arranque contra los balcánicos hicieron ejercicios regenerativos (a excepción de Papu Gómez y Lautaro Martínez, quienes pasaron por el gimnasio), mientras que el resto del grupo fue exigido en el campo de juego e hizo trabajos con pelota.

Allí estuvo Fideo, que no evidenció molestias físicas y, si el técnico Lionel Scaloni lo necesita, está para ser titular, aunque las certezas irán apareciendo a medida que avancen las prácticas. Tal como ocurrió en vísperas de la semifinal, hay tres apellidos para un solo lugar en la formación: Lisandro Martínez (cambiaría el esquema a 5-3-2), Leandro Paredes (se mantendría el 4-4-2) o Di María (volvería a 4-3-3).

Por su parte, estarán para volver Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, quienes cumplieron con una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El Huevo podría estar desde el inicio en lugar de Nicolás Tagliafico, mientras que Cachete parecería correr de atrás de Nahuel Molina en la consideración para la final.

Scaloni tiene solo un jugador en duda para enfrentar a Kylian Mbappé y compañía: es el Papu Gómez, quien sufrió un esguince de tobillo en el cruce contra Australia de octavos de final.

Desde ese cruce, de hace casi dos semanas, el jugador del Sevilla no pudo volver a estar en consideración y no fue ni al banco contra Países Bajos y Croacia.



El probable sería con: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Lisandro Martínez o Ángel Di María (cambiaría el esquema), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez.



El Kun estuvo presente: El histórico delantero dijo presente en la cancha auxiliar de la Universidad de Qatar y tomó mate un largo rato con Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Julián Álvarez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina en el banco de suplentes.