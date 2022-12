Szymon Marciniak, el árbitro de la gran final entre Argentina y Francia

La Selección Argentina y Francia jugarán la gran final del Mundial de Qatar 2022 el próximo domingo desde las 12 y ya hay árbitro: Szymon Marciniak será el encargado de dirigir el encuentro. Ya estuvo presente en octavos de final ante Australia.

A tres días de la gran final de la Copa del Mundo entre la Selección Argentina y Francia, FIFA designó al árbitro para el último encuentro del certamen: Szymon Marciniak, el polaco que ya había dirigido el partido de la Albiceleste ante Australia por los octavos, será quien tendrá a su cargo el choque por el título.

El árbitro de 41 años dirigió otro encuentro en la fase de grupos de este Mundial y fue justamente la victoria de Francia ante Dinamarca por 2-1. En el total de los dos partidos, Marciniak sacó cinco tarjetas amarillas y no expulsó a ningún jugador.

Otro dato a destacar del polaco es que ya estuvo presente en otro encuentro de Argentina, pero en Rusia 2018: fue en el empate 1-1 ante Islandia en el debut del Mundial anterior.



¿QUIÉN ES MARCINIAK?



Marciniak nación en Plock, Polonia y siempre le gustó el fútbol, pese a ello, se dedicó a las carreras de ciclismo y con apenas 12 años realizaba carreras de más de 100 kilómetros y parecía que esa sería su vocación a lo largo de los años, sin embargo, a los 15 decidió abandonar las bicicletas.

En 2002 se decidió por el arbitraje y desde ahí ha tenido una carrera más que ascendente: desde llegar a la Champions League, una final entre Suecia-Portugal en la final del Campeonato Sub-21 de Europa y ahora su segundo Mundial tras Rusia 2018. En Qatar será su tercer encuentro y nada más ni nada menos que el choque decisivo.

Con Argentina ya tuvo cruces en Rusia 2018 cuando la Selección empató en el debut ante Islandia por 1-1 y quedó la polémica que no revisó una jugada de penal en la que fue protagonista Cristián Pavón. En este Mundial, la Selección superó a Australia por 2-1 en los octavos de final, en el que quedó la duda de una mano de Keanu Baccus, pero el polaco no miró en el VAR.