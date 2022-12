Movilización en pleno centro por la trágica muerte de Aldana

Con el objetivo de pedir Justicia y el pronto esclarecimiento de las causas de la muerte de la joven rafaelina Aldana Seno, de 25 años; a partir de las 19.50 de la jornada de ayer, unas doscientos cincuenta personas aproximadamente se hicieron presentes en la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad, donde bajo la consigna «#JusticiaPorAldi – Rafaela, basta de mirar para otro lado» se realizó una marcha por Av. Santa Fe, partiendo desde la Plaza para llegar hasta la Jefatura de Policía, en la intersección con calle Constitución, para luego retornar otra vez por la misma vía de circulación hasta la Plaza.

Aldana fue hallada muerta trágicamente por ahorcamiento, el miércoles 7 de diciembre, pero las verdaderas causas, motivos y/o causantes si los hubiere, se encuentran bajo investigación del Dr. Nicolás Stegmayer, de la Unidad Fiscal Rafaela del Ministerio Público de la Acusación.

En relación a la trágica muerte de Aldana, corrían dos versiones: la primera hablaba de una trágica autodeterminación tomada por la joven mujer; y la segunda dejaba la puerta abierta a un posible femicidio en el marco de una relación de pareja conflictiva, presuntamente marcada por la violencia de género, pero por ahora la Justicia no se expidió y todas las posibilidades están siendo investigadas.

Un detalle nada menor es que en la jornada del miércoles, el fiscal Stegmayer habría recibido los resultados de la autopsia del cuerpo de Aldana, y el estudio médico forense apuntaría a un suicidio.

La causa de la muerte desde su origen se trató de una "asfixia por ahorcamiento", y si bien se hablaba sobre que el cuerpo de la víctima presentaba golpes en la cabeza cuando fue hallado –que podrían hacer presumir hechos violentos en un contexto de violencia de género-, estos golpes serían producto probablemente de cuando el cuerpo cayó al piso, según la autopsia.

Otros signos de violencia no se habrían observado en el estudio forense, que pudieran abonar la hipótesis del femicidio. El cuerpo de la mujer tampoco habría presentado lesiones "de defensa", pero por lo conocido hasta el momento la investigación sigue su marcha y aún no fue cerrada.



PALABRAS DE MARTA,

LA MAMA DE ALDANA

Con rostro apesadumbrado y triste, la mamá de Aldana que se encontraba presente en la Plaza, aceptó dialogar con los medios de comunicación, no para recibir preguntas sino más bien para hacer llegar a la comunidad sus agradecimientos, y comentar brevemente cómo era su hija, entre sollozos que se asomaban sin quererlo.

“Soy la mamá de Aldana –dijo- y es una situación muy difícil la que nos toca pasar como familia. Tenemos cerca tanta gente que lo que me queda es agradecerle a todos los que vinieron a acompañarme para hacer Justicia por mi hija”.

“Les agradezco a todos los medios [de comunicación], quiero –continuó- que la verdad salga a la luz, y que se haga Justicia por Aldana. Gracias por venir y por acompañarnos en este momento tan difícil. A mí, a sus hermanos. A todos los que conocían a mi hija, que la querían y que son gente de bien”.

Concluyó: “Mi hija era un ser de luz, un ser maravilloso. Era un ser con mucha energía, una persona excepcional con toda la gente que la conoció, que trabajó con ella, sus compañeras, vecinos, y amigas”, finalizó Marta, la mamá de Aldana Seno.