Presidente boliviano criticó a la Justicia de la Argentina

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner compartió ayer en sus redes sociales un video que grabó el presidente de Bolivia, Luis Arce, en el que criticó a la Justicia de Argentina por la reciente condena a la ex mandataria y la vinculó con "otro lamentable intento para acabar con líderes y gobiernos de izquierda de América latina y el Caribe".

"Proscripción: el presidente Luis Arce y una muy correcta lectura de la realidad. En 2 minutos y 51 segundos imperdibles explica sin eufemismos el objetivo de la mafia Judicial en tu país, la República Argentina", escribió Cristina Kirchner en un mensaje acompañado por el video de Arce.

El mandatario boliviano inició el video señalando: "Hermanos del Grupo de Puebla, quería referirme al injusto dictamen que busca proscribir a la hermana Cristina Fernández a través de una feroz persecución judicial y mediática".

"Hemos asistido a otro lamentable capítulo de la instrumentación de la Justicia para acabar con líderes y gobiernos de izquierda de América latina y el Caribe", prosiguió.

Arce señaló que "a pesar de lo forzado de la causa, la vicepresidenta de Argentina presentó un conjunto de testimonios y pruebas que demostraban las falsedades y contradicciones de un proceso al que calificó como un pelotón de fusilamiento".

"Pese a esto, la perfidia triunfó, confirmando el veredicto que buscaban, una condena de 6 años de prisión y prohibición perpetua para ejercer cargos públicos. Se busca lograr lo que las balas no pudieron: la aniquilación política de Cristina y también un duro golpe al peronismo", planteó.

El presidente de Bolivia subrayó que "este nuevo lawfare pretende no solo mutilar los derechos políticos de una autoridad electa por el pueblo argentino, sino derechos de los pueblos respecto a las elecciones de sus gobernantes y el derecho a elegir el rumbo de un país, por lo tanto mutila la democracia".

"Lo que no consiguieron en las urnas pretenden conseguirlo con golpes de Estado en sus formas tradicionales y no tradicionales, el lawfare es una de las formas de golpismo y es una amenaza para nuestra región".

Y finalizó: "Lo que la derecha no sabe es que una guerrera del pueblo, como Cristina, nunca proscribe ni sus ideales ni su lucha porque su liderazgo emana de las entrañas del pueblo, de donde viene y de donde saca el valor para continuar con la construcción de una nación digna y soberana. Fuerza hermana Cristina, estamos contigo, con el pueblo argentino y su gobierno".