Un sábado en continuado por el Regional en nuestra ciudad

Mientras la efervescencia por el Mundial y Argentina finalista acapara la mayor parte de la atención en nuestra ciudad como en todo el país, los hinchas de 9 de Julio y de Ben Hur están pendientes de un sábado fundamental para su continuidad en el torneo Regional Amateur. Los dos equipos rafaelinos, en contextos diferentes, buscarán asegurarse llegar a la cuarta ronda que tendrá lugar ya en enero de 2023.



MÁS TEMPRANO, EL QUE TIENE MARGEN

9 de Julio recibirá a Atlético San Jorge desde las 18 en el estadio Germán Soltermam. El árbitro del encuentro será Brian Ferreyra, de Venado Tuerto, mientras que los asistentes serán Julián Espíndola y Ariel Biagiola, de la misma Liga.

El León tiene un margen interesante a su favor por haberse impuesto en el partido de ida por 1 a 0 como visitante. Eso le permite tener dos resultados que le darían el pasaje, el triunfo y el empate. Tomando en cuenta que se mantiene invicto en el torneo, con cuatro triunfos y cinco empates, y que obviamente en su cancha no ha sufrido traspiés, el panorama es sin dudas auspicioso. Pero siempre con la cautela del caso, ya que es un solo gol de diferencia, y que el rival cuenta con jugadores de buen nivel como intentar revertir la serie.

Venta de entradas: el área de prensa de 9 de Julio informó que los socios con cuota al día pagarán 800 pesos las generales (+200 la platea), mientras que el costo para menores de 12 años, jubilados y damas será de $ 400 (+200 platea).

En cuanto a los no socios el costo será de 900 pesos para la general (+300 platea), mientras que menores de 12 años, jubilados y damas tendrán un costo de 500 pesos (+300 platea).

En puerta, el valor de las entradas será de $ 900 (platea +300); menores de 12 años, jubilados y damas $ 500 (+300 platea).

Los deportistas con cuota al día ingresarán gratis, retirando entrada en secretaría.



BEN HUR, OBLIGADO A REVERTIR

También el sábado, pero a las 20, Ben Hur estará recibiendo a Belgrano de Paraná. El arbitraje estará a cargo de Matías Billione Carpio, asistido por Emanuel Serale y Fernando Valdez, todos de Córdoba.

El equipo dirigido por Maximiliano Barbero viene de caer por 1 a 0 en la capital entrerriana y sabe que el único resultado que le sirve es el triunfo para seguir en el torneo. Si es por un solo gol de diferencia forzará los tiros penales, mientras que si gana por mayor diferencia logrará el pasaporte. Por lo contrario, una derrota o un empate lo despediría de la competencia.

Después de haber dejado en Paraná el invicto en el torneo, tanto en cuanto a resultados como a goles recibidos, el Lobo trabaja para buscar un equipo acorde a estas necesidades que no se le habían presentado hasta aquí, más allá que en determinados momentos de la etapa clasificatoria sus problemas para convertir lo hicieron esperar hasta el último instante para ganar (ejemplo el partido con Santa Clara de Buena Vista).

A priori, podrían darse algunas variantes del medio campo hacia adelante, que es el sector donde indudablemente necesita ajustar Barbero para aspirar a pasar de ronda.



EMPATE EN EL SUR

Coronel Aguirre empató 1-1 con Atlético Carcarañá, en el partido de ida de la 3ª fase. El cotejo que debía jugarse el domingo pasado y que fue suspendido porque la terna arbitral de la liga santafesina no llegó a la cancha, se disputó este miércoles en el Pocho Lavezzi. En el primer tiempo, Alan Balbi abrió el marcador para la visita en un tiro libre que le pasó entre las piernas al golero local, mientras que Agustín Lavezzi empató para los de Villa Gobernador Gálvez.El lunes a las 20 se disputará la revancha en Carcarañá. De esta llave surgirá el rival de 9 de Julio o San Jorge.