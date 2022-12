Concejo: trataron proyectos aprobados por unanimidad

Tal como se adelantó en este medio, el lunes pasado los ediles municipales dieron despacho a dos nuevas iniciativas desde la oposición. Las mismas, junto a un tercer proyecto sobre tablas, fueron tratados en una breve pero concisa sesión ordinaria llevada a cabo en la mañana de ayer.

En cuanto a la primera propuesta, los concejales de Juntos por el Cambio solicitaron "sanear el basural generando en terrenos destinados al anunciado parque regional y tomar las medidas necesarias para que los vecinos no sigan arrojando basura, y a la vez que "informen el destino que se le está dando a la tierra que se quita del lugar". "Actualmente, se ubica un basural en los terrenos destinados al parque regional, aumentando significativamente la cantidad de residuos diversos, encontrando entre ellos, basura de patio, de talleres, de construcción, vestimenta e incluso animales muertos, razón por la cual solicitamos se proceda a realizar el saneamiento", se señala en los fundamentos.

Al respecto, el concejal de dicho partido Leonardo Viotti expresó en la sesión: "Las más de 60 hectáreas destinadas al futuro parque regional, hoy se han convertido en un basural a cielo abierto consolidado. Son los vecinos que no cumplen con las normativas y hacen las cosas mal, eso está claro. Pero si el Estado local que es dueño de los terrenos no toma las medidas mínimas, lamentablemente esto se va a ir acrecentando. Fuimos a caminar el lugar, y nos encontramos con todo tipo de basura: de patio, domiciliaria, animales muertos, escombros. Realmente son muchos los vecinos que han tomado esto como un basural y no se adoptan las medidas necesarias para que esto no se siga consolidando.

"Desde el Ejecutivo se hace "mucha publicidad" sobre las distintas acciones que se realizan en tema ambiental, pero si tenemos un basural a cielo abierto en un terreno público municipal, la verdad que no estamos dando una buena imagen. Hay que tomar las medidas necesarias, cercar el lugar, hay que evitar el ingreso y tener los controles necesarios. Estamos hablando de un problema que afecta a los vecinos que habitan cerca del predio. Es necesario tomar las medidas de manera urgente. Hoy por hoy es un basural".

Luego de ser escuchado, este proyecto fue votado por unanimidad por los demás concejales.

El segundo despacho, también promovido por los ediles de Juntos por el Cambio, pidió "realizar los trabajos necesarios para reparar en su totalidad tanto el edificio de SUM de barrio Barranquitas como la ex casa de la Policía Comunitaria, ubicados ambos en la intersección de calles Tucumán y Entre Ríos", para lo cual se sugiere gestionar fondos ante el Gobierno provincial para financiar los trabajos. Y por último solicita "firmar los convenios de cooperación necesarios con el Gobierno provincial para efectivizar el traslado de la Policía de Acción Táctica (PAT) a dicha locación".

Al respecto, nuevamente el concejal Viotti pidió la palabra y relató: "Esta historia empieza hace cuatro años, cuando con la concejal Sagardoy fuimos a visitar el sur de barrio Barranquitas que empezaba a estar abandonado. Las actividades que allí se realizaban ya no se llevaban a cabo. La policía comunitaria que ocupaba la parte de atrás del SUM ya no hacía uso del lugar. Y ahí empezó el abandono que hizo el Municipio del lugar. Hoy tenemos dos edificios totalmente abandonados, usados por la delincuencia para esconderse y lleno de basura. A esto el Municipio lo sabe porque lo avisamos en el 2018. Hay que aprovechar este lugar que tiene un potencial muy grande pero necesitamos una gestión que se ponga al frente. Si se van de los lugares más complicados, lamentablemente la delincuencia va a seguir ganando terreno. Necesitamos un intendente que tome la decisión de estar en los lugares que más lo necesitan".

Comentó asimismo algunas de las ideas que en su momento habían propuesto pero que no se tuvieron en cuenta. "Hoy tenemos un lugar realmente complejo y peligroso para los vecinos. Hay que tomar la decisión política de reacondicionar este lugar. Llevar la policía a un lugar "caliente", donde realmente se necesita. Así, vamos a estar solucionando tres problemas: vamos a reactivar el sur del barrio Barranquitas, vamos a atacar a la inseguridad, y por otro lado, vamos a trasladar a la Policía de Acción Táctica a un lugar realmente adecuado. Si el Estado se va de los lugares complicados, ¿qué nos queda? Venimos con una respuesta, ojalá sea tenida en cuenta y que no sea archivada como pasa con muchas opciones que damos desde la oposición. El intendente Castellano tiene que salir a pedir perdón por los millones que le hizo perder a los vecinos por abandonar ese lugar que se ha convertido en un albergue de delincuentes. Si mostramos las cosas lindas, tenemos que mostrar los errores. Si no se les cae una idea, bueno, acá tienen una. Es momento de hacer algo. Es un lugar que debemos recuperar y que el tema de la delincuencia se frene", concluyó contundentemente.

Al igual que el primer proyecto, este también fue aprobado por unanimidad, siendo elevado luego al departamento ejecutivo.

Y por último, fue tratado un tercer proyecto "sobre tablas". En el mismo, el concejal Lisandro Mársico del Partido Frente Progresista Cívico y Social propuso desafectar a Marcelo Trigueros -quien se desempeñó a su lado como secretario pero que a partir del siete de este mes ocupa el cargo de prosecretario de su bloque-, y designar a Carla Boidi como secretaria de su gestión.

Al pedir la palabra, Mársico expresó: "agradezco a Marcelo la colaboración prestada durante estos siete años; ahora tengo la oportunidad de convocar a una persona que hace ya casi tres años que me está acompañando. Ella ha demostrado toda su capacidad para trabajar, su calidez humana, don de gente y profesionalidad. Además, el hecho de que es una mujer, a veces las miradas son distintas. Entonces en base a esas virtudes, y sobre todo por su honestidad, pido a los pares que me acompañen como en su momento me acompañaron con la elección de Marcelo y no me equivoqué".

Aprobada también esta propuesta, y luego de darle la bienvenida a Carla Boidi al Concejo Municipal, la sesión se dio por finalizada.