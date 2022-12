La inflación bajó al 4,9% en el mes de noviembre

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Los precios minoristas se desaceleraron fuertemente en noviembre y registraron un incremento de 4,9% respecto de octubre, mientras la inflación acumuló un 85,3% en los que va del año, según el informe del INDEC.

En los últimos doce meses el costo de vida interanual trepó hasta el 92,4% y podría quedar debajo de las tres cifras pronosticadas por las consultoras privadas para todo el año.

Las alimentos y bebidas no alcohólicas subieron en noviembre un 3,5%, fue el rubro que menos creció en el mes y contribuyó a desacelerar el nivel general de los precios.

El aumento en los artículos de la canasta básica fue el más bajo de los últimos doce meses, desde el 4,3% que registró en diciembre del año anterior.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre del 4,9% que difundió el INDEC es el dato mensual más bajo en los últimos nueve meses y se ubica detrás de febrero que registró un 4,7%, enero con 3,9% y diciembre del año anterior del 3,8% .

La baja en alimentos mostraría el impacto del programa de "Precios Justos" y una desaceleración en el nivel general teniendo en cuenta que en octubre la inflación fue del 6,3%, del 6,2% en septiembre y había alcanzado el 7% en julio y agosto pasado.

El sector de mayor aumento fue el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 8,7%, dentro de la que se destacó el incremento de los servicios de electricidad y gas a raíz de la segmentación de tarifas en todo el país, y específicamente en GBA, el aumento de agua también por segmentación.

Le siguieron Comunicación con un 6,4%, rubro en el que impactó la suba de los servicios de telefonía e internet y Bebidas alcohólicas y tabaco que subió 6,3% por el aumento de los precios de los cigarrillos.

Por el aumento de Tarifas el rubro Transporte subió un 6,1% y luego se ubicaron los rubros de Bienes y Servicios con 5,8%, Restaurantes y hoteles con 5,5% y Equipamiento y Mantenimiento del hogar con un 5,4%.

Por debajo del nivel general estuvieron el rubro Prendas de Vestir y Calzado con un 4,5%, uno de los que más había impactado en la inflación mensual en los últimos meses, Recreación y cultura un 4,2%, Salud con 4,1% y Educación 3,8%.

Pase a la baja el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el de mayor incidencia en casi todas las regiones, por su peso dentro del índice general, por el aumento en frutas, aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos, pan y cereales, mientras que las verduras, tubérculos y legumbres registró una baja en la mayoría de las regiones.

Por regiones la inflación más alta se registró en el Gran Buenos Aires donde trepó al 5,0% y la más baja fue la del Noreste con un 4,5%, seguida por la del Noroeste con 4,6%, mientras que en la Patagonia, Cuyo y la Región Pampeana el alza fue del 4,9%.

Según las categorías, lideraron el alza mensual de noviembre los precios Regulados con un 6,2% por las subas de los servicios de electricidad, gas y agua, seguidos por el IPC Núcleo con 4,8% y en último lugar se ubicaron los Estacionales con un 4,1%.



DURAS CRÍTICAS

Dirigentes de la oposición volvieron a criticar al Gobierno por la inflación, en la jornada en la que se conoció el aumento del costo de vida de noviembre.

El diputado Mario Negri (JxC) sostuvo que "la inflación no baja por un plan antiinflacionario sino por un plan electoral", ya que "presionan a las empresas para no aumentar precios más del 4% y a cambio les dan dólares baratos y más subsidios".

Por su parte, Patricia Bullrich (PRO), dijo que "la inflación de noviembre fue 4,9 % y 92,4 % interanual", a lo que agregó: "Rompieron el país. Nosotros lo vamos a arreglar".

"Lanzás controles de precios y después mandás al INDEC que capte solo los precios controlados. Más viejo que la humedad", criticó el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad).

El senador Alfredo Cornejo (UCR) también se hizo eco de la última estadística de la inflación en el país: "El gobierno es tan vende humo que son capaces de salir a festejar el 4,9% de inflación y que no haya llegado al 100% este año, aunque le pegaron en el palo", disparó.