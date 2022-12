La tasa de desocupación en Rafaela es del 6,5%, la más baja de los últimos 10 años

A través de una conferencia de prensa realizada en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), mediante su director Ejecutivo, Diego Peiretti, presentó los resultados obtenidos en el Relevamiento Socioeconómico 2022, acompañado de funcionarios y funcionarias de las áreas relacionadas a las temáticas presentadas.

Cabe destacar que este Relevamiento construye información relacionada a los planos económico y social de la ciudad. En el mes de septiembre se presentaron los datos obtenidos en el módulo específico de empleo y quedaron una serie de datos que son los que se dieron a conocer en este momento.

Dicha información está vinculada a vivienda, salud, educación y seguridad, entre otros. Estos datos son construidos por el ICEDeL, en convenio con las universidades locales que aportan estudiantes que ofician de encuestadores, y sirven para tener evidencia a la hora de construir programas y políticas desde el Estado. “El Relevamiento Socioeconómico de la ciudad de Rafaela se realiza desde 1993. Este año presentamos los datos de empleo a principios de septiembre como siempre, y hoy complementamos esos datos con información referida a aspectos sociales y económicos de los hogares”; indicó Diego Peiretti.



ALGUNOS DATOS DEL INFORME

El 70% de la población nació en Rafaela y los menores de 30 años representan el 44,8% del total de habitantes de la ciudad. Además, el 51,1% de la población es de género femenino y el 48,9% corresponde al género masculino. En tanto, el 20,9% nació en otra localidad de la provincia (mayoritariamente en la ciudad de Santa Fe), el 8,4% nació en otra provincia (mayoritariamente en Córdoba) y el 0,6% de la población rafaelina nacieron en otro país (Brasil, Uruguay y Paraguay, entre otros). El 78,6% de los hogares se sostiene con lo que ganan en el trabajo, el 65,5% cuenta con equipamiento informático (en el 2006 solo era el 29,2%) y de estos el 98,5% cuenta con internet (en el 2006 solo contaba el 15,6%).



VIVIENDA

Con respecto a vivienda, el 89,4% son casas, aunque los departamentos han crecido de manera significativa en los últimos años pasando del 1,7% de hace 20 años al 9,4% actual. El 64,5% es propietario de la vivienda que habita y el 28,1% alquila (porcentaje que en el 2002 era del 12,5%). Entre quienes no son propietarios el 47,8% tiene intenciones de construir o comprar. Peiretti señaló que “estos datos han crecido más del doble en los últimos 20 años. Es importante decir que es un número que si proyectamos va a seguir creciendo por varios factores: los costos de construcción y el acceso a la tierra, además de la proyección de Rafaela como ciudad universitaria. Allí va a ser necesaria la búsqueda de estos espacios y por la falta de acceso a créditos hipotecarios. Asimismo respecto a vivienda es interesante el dato de cómo se incrementan los inquilinos de departamentos”. En tanto, el 0,3% de los rafaelinos tiene la vivienda en el lugar de trabajo. Y en el rubro estrategias del hogar, el 78,6% tiene como fuente de ingreso lo que ganan en el trabajo, el 39% de una jubilación o pensión y el 11,8% de subsidio o ayuda social en dinero. Además, en cuanto a los hogares con equipamiento informático e internet, el 65,5% cuenta con notebook, netbook, tablet y PC de escritorio (aumentó más del doble en los últimos 16 años, ya que en el 2006 el porcentaje era del 29,2%) y el 98,5% de los hogares cuenta con servicio de internet (en el 2006 era del 15,6%, también con un aumento significativo).



EMPLEO

En términos de empleo, la tasa de desocupación es del 6,5%, la más baja en los últimos 10 años. Diego Peiretti señaló que “cuando tomamos ese número y lo desagregamos, advertimos que algunos segmentos de la población tienen mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo; allí se encuentran las mujeres y los jóvenes”. “Como dato relevante, si tomamos a las mujeres menores de 30 años, en 2021 la tasa de desocupación era de 26% y hoy es del 15%. Es decir, disminuyó 11 puntos la desocupación en este grupo, pero aún continúa siendo un poco más del doble del promedio, es decir el 6,5%. Esto nos indica que debemos seguir redoblando los esfuerzos para generar oportunidades de trabajo en los jóvenes y las mujeres, principalmente”. En cuanto a otros datos de la desocupación en la ciudad por segmentos poblacionales, el 15,1% de la tasa de desocupación corresponde a los jóvenes menores de 30 años, la cifra más baja de los últimos 10 años, aunque continúa siendo más que el doble de la general. Igualmente hay un descenso de la desocupación desde el 2019 (era de 9%), ya que los desocupados representaban el 8,2% y los subocupados demandantes el 9,5% durante el 2021.



SERVICIOS

En cuanto a servicios, se destaca que el 96,7% de las viviendas cuenta con agua potable, el 99,4% se encuentra conectado a la red eléctrica, 46,8% tiene gas natural y el 86,4% cloacas. "Es importante contextualizar todo lo que se está haciendo en la ciudad. Hoy Rafaela está atravesando la mayor inversión de la historia en infraestructura de saneamiento. Estas son obras de agua y cloacas que hoy tenemos en ejecución gracias a la decisión del gobernador Omar Perotti"; destacó el director Ejecutivo de ICEDeL, Diego Peiretti. Como hito más importante, mencionó que “tenemos el Acueducto Desvío Arijón finalizado, en una etapa de puesta en régimen que lleva muchos meses y se van haciendo las pruebas necesarias para ponerlo en funcionamiento definitivamente”. Además, el 19,9% tiene agua de pozo, el 99,3% posee baño instalado y el 73,3% posee agua caliente en sus hogares. En cuanto al régimen de tenencia de las viviendas, el 64,5% son propietarios y el 35,5% no son propietarios, en donde el 28,1% alquilan (una cifra que se ha más que duplicado en los últimos 20 años -fue del 12,5% en 2002-) y el 5,9% son ocupantes gratuitos. En relación a los no propietarios, el 47,8% tiene intención de construir o comprar, en donde el el 92,4% aún no lo hizo por falta de financiamiento.



EDUCACIÓN

Con respecto a la temática educativa, el 84,6% de quienes asisten a establecimientos educativos actualmente, lo hace en el sistema público. Asimismo, es el nivel secundario el que plantea mayores índices de abandono, pero también de intenciones de retomar para finalizar (36,4% - 30,9% respectivamente). Sobre ello, el director Ejecutivo de ICEDeL, Diego Peiretti, dijo: “Siempre planteamos la importancia de la educación para el desarrollo de una comunidad y tener en estos niveles de la población inserta en un sistema educativo formal, es un buen indicio”. En cuanto a la asistencia a un establecimiento educativo formal, en el grupo de 4 a 17 años asciende al 98,2% de asistencia. Y en cuanto a los que asistieron, que es del 66,5%, el 71% completó el máximo nivel alcanzado y el 24,9% de quienes no completaron planean retomarlo en los próximos 12 meses. En el nivel primario, el 79,1% lo pudo completar, en el secundario, el 63,6% lo finalizó, el 75,1% completó el nivel terciario, el 76,2% completó la universidad y el 88,9% finalizó el postgrado.



SEGURIDAD

En cuanto a la seguridad, se evidencia una tendencia a la baja en cuanto a hogares rafaelinos en los cuales algún miembro ha sido víctima de delito, siendo en el 2022 el 15,1%. El tipo de delito más frecuente es el hurto y robo en viviendas. Al respecto, Peiretti sumó que “son datos favorables. Existe una tendencia que se viene consolidando desde el 2019 respecto a la cantidad de delitos. Además, otro dato que se suma es que el 70% de los hogares plantea haber denunciado”.



SALUD

Por último, en el ámbito de la salud podemos destacar que el 49,8% asiste al servicio público (32,4% en el hospital Jaime Ferré y el 17,4% en el SAMco periférico) y el 72,9% al privado. El funcionario local manifestó que “se mantienen constantes los números pero casi la mitad de la población se atiende en el sistema público. Esta era una pregunta con múltiples opciones de respuesta, entonces vemos que aquellos que tienen cobertura de salud privada también se atienden en el sector público. Esto se relaciona con la calidad del servicio de atención público que tiene Rafaela”. En cuanto a la cobertura médica de los hogares, el 76,6% tiene cobertura de salud, donde el 55,8% cuenta con obra social (incluye PAMI), el 20,3% posee mutual, prepaga o servicio de emergencia y el 0,5% tiene planes o seguros públicos.

Se recuerda que el informe presentado se encuentra disponible para toda la comunidad en la página web del ICEDeL (www.icedel.rafaela.gob.ar).