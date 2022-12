Carolina Giusti se enfocó en "seguir construyendo un Concejo cercano a la comunidad"

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la mañana se llevó a cabo el habitual encuentro ordinario de los ediles locales, en la ocasión ejerció la presidencia del Cuerpo, por vez primera, Carolina Giusti, quien izó el Pabellón Nacional, e inmediatamente después, en las manifestaciones expresó su agradecimiento a sus pares por haberla elegido, enfatizó que la idea es proseguir construyendo un Concejo cercano a la comunidad, actuando en el control, con respeto, aplicando objetivos ambiciosos y el próximo año, teñido de especiales realizaciones ya que será celebrado el quincuagésimo aniversario del Legislativo local.

Fue brindado el informe de presidencia y se pasó al tratamiento del Orden del Día.



Despachos de Comisión

Fue aprobado un proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Dispone la realización de la obra de pavimentación de calle Balbín, entre Grierson y Vera Peñaloza. La fundamentación correspondió a Pablo Ghiano quien resaltó que tras el análisis en comisión y el diálogo con funcionarios a los que se les plantearon diversas inquietudes, salió el despacho con modificaciones.

La misma suerte corrió otro proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Establece los valores de la UCM para el año 2023.Nuevamente fundamentó Pablo Ghiano quien hizo saber que fue fijado el valor de $ 21.84 desde 1 de enero de 2023 y $ 25.23 desde el 1 de abril.

En el uso de la palabra Santiago Dobler remarcó la situación generada por la inflación y cómo afecta a los gobiernos locales, este primer semestre tendrá carácter de evaluativo, de observación, por otro lado señaló que los municipios no tienen herramientas para solucionar el tema pero pueden adoptar medidas preventivas para cuidar el gasto público.



Proyectos presentados

Fue girado a comisión el proyecto de Ordenanza elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Retira del uso oficial y disponible para la venta el automotor marca Toyota, modelo Corolla, año 2012, facultándose al Departamento Ejecutivo a su venta directa. La fundamentación correspondió a Pablo Ghiano.

Mereció la aprobación una Minuta de Comunicación elevada por Carolina Giusti y Santiago Dobler.

Solicita al Departamento Ejecutivo remita el listado de todos los agentes municipales que se hayan acogido al Régimen de Retiro Especial establecido mediante Ordenanza N° 2091.La fundamentación fue ofrecida por Carolina Giusti quien remarcó que el objetivo es conocer el tema en detalle.

También fue aprobada una Minuta de Comunicación elaborada por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Solicita al Departamento Ejecutivo información sobre los empleados municipales cuya propuesta de pase a retiro anticipado no fuera convalidada por la Presidencia del Concejo en 2020.La fundamentación corrió por cuenta de María Alejandra Bugnon, quien mencionó que se relaciona con el proyecto de Juntos por el Cambio, y que la Presidencia del Cuerpo no firmó el pedido de los cuatro empleados porque no cumplía con la edad. Además recordó una entrevista de uno de ellos a través de una emisora local, quien manifestó estar en uso de licencia, con goce de haberes y sin concurrencia al lugar de trabajo, hecho que significa una importante erogación para las arcas municipales.

Ante la situación generada se propició un encuentro tripartito Ejecutivo, Legislativo y Sindicato, no se logró la concurrencia del Ejecutivo.

Horacio Bertoglio recordó la situación y coincidió con lo expresado por su compañera de banca.

Por su parte Carolina Giusti manifestó que las disposiciones en vigencia fueron tergiversadas, mal usada, se ha convertido en un motivo de erogaciones siderales, y renovó la convocatoria para lograr un encuentro tripartito.

Fue aprobada la Minuta de Comunicación elaborada por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Reitera Minuta de Comunicación Nº 893, solicitando la realización de un estudio de factibilidad para la implementación del servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad. La fundamentación la realizó Horacio Bertoglio quien aludió la necesidad de contar con transporte público de pasajeros pero para que su puesta en marcha sea efectiva se requiere un estudio de factibilidad, como pasaron 20 meses de la solicitud insisten en el pedido.

Fue aprobado el proyecto de Ordenanza elaborado por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Santiago Dobler y Horacio Bertoglio.

Establece el uso obligatorio durante el año 2023, en la documentación oficial de la administración pública, de la leyenda "50° Aniversario del Inicio de la a actividad Legislativa en la ciudad de Sunchales". La fundamentación correspondió a Carolina Giusti.

Tuvo curso favorable una Minuta de Comunicación remitida por Carolina Giusti y Santiago Dobler.

Solicita al Departamento Ejecutivo brinde información referente a la asistencia alimentaria que brinda el Gobierno Municipal. El proyecto fue fundamentado por Santiago Dobler, quien hizo saber que se persigue como meta conocer la cantidad de bolsones que se entregan, cuáles son las limitaciones para incorporación de personas al registro de asistencia alimentaria.

También fue aprobado el proyecto de Ordenanza elaborado por Carolina Giusti y Santiago Dobler con la adhesión: Andrea Ochat, Pablo Ghiano, María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio.

Modifica el artículo 1° de la Ordenanza N° 2781. Establece la tarifa aplicable a los vehículos automotores en la Zona de Estacionamiento Medido.Hizo un recorrido por los valores de la tarifa, señalando que hace varios años vale $ 10 la hora, buscando una herramienta de actualización se decidió aplicar el valor de 1 UCM y media, de este modo se actualizará en forma automática.

Fue girado a comisión el proyecto de Ordenanza de María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio.

Declara la emergencia vial en la ciudad, debiendo concretar un Plan de Contingencia Vial.

La misma suerte tuvo el proyecto de Ordenanza elevado por Carolina Giusti y Santiago Dobler. Declara el estado de emergencia vial en la ciudad y crea el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Ambos proyectos fueron leídos y fundamentados por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Carolina Giusti.

Cabe destacar que en medio de estas manifestaciones se dio lectura a una nota remitida por la familia Tognali, que hizo alusión a la tragedia en la que perdió la vida una niña de 11 años, pero además analizó normas en vigencia, detalló acciones que podrían haberse implementado. Horacio Bertoglio resaltó la sensatez de la familia al escribir la nota, para sacar de ese dolor algo positivo. Por su parte, Andrea Ochat puso de relieve su pesar por estas muertes evitables.

Fue aprobada una Minuta de Comunicación elevada por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio.

Solicita al Poder Ejecutivo provincial adopte las medidas necesarias tendientes a solucionar las cuestiones edilicias del Juzgado de Circuito Nro. 31 de la ciudad de Sunchales. La fundamentación correspondió a María Alejandra Bugnon.

Fue girado a comisión un proyecto Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Autoriza al Departamento Ejecutivo a presentar ante el Poder Ejecutivo provincial el proyecto "Mejoras urbanas en Bario 9 de Julio", en el marco del Plan Incluir.

Finalmente fue aprobado un proyecto de Declaración elevado por Pablo Ghiano. Declara de Interés Deportivo la participación de Joaquín Gómez en la categoría mx2 B, la cual le valió consagrarse campeón del Cordobés.