Se busca alcanzar el aumento de la cobertura de los servicios

La discapacidad es toda limitación en la actividad y restricción en la participación, originada en la interacción entre la persona con una condición de salud y los factores contextuales (entorno físico, humano, actitudinal y sociopolítico), para desenvolverse en su vida cotidiana, dentro de su entorno físico y social, según su sexo y edad.

“La discapacidad remite a la interacción entre personas que tienen algún problema de salud (como Parálisis Cerebral, Síndrome de Down, Depresión, Pérdida de la Audición, entre muchos otros) y ciertos factores personales y ambientales, dígase actitudes negativas, los medios de transporte y edificios públicos inaccesibles o con escaso apoyo social, que no colaboran con la libre circulación en contextos diarios”, aclara el Dr. Mario Zernotti referente de MED-EL, empresa líder en implantes cocleares.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que más de mil millones de personas experimentan discapacidad, cifra que corresponde aproximadamente al 15% de la población mundial, y que hasta 190 millones (un 3,8%) de las personas de 15 o más años tienen dificultades importantes para funcionar, que a menudo exigen servicios de atención de salud.

“Otro dato no menor es que, dentro de esas cifras, se calcula que actualmente, 1 de cada 5 personas en todo el mundo tiene pérdida auditiva y se espera que para el 2050, lo sean en un rango de 1 cada 4 personas”, desarrolla el especialista. Y agrega que, “cerca del 80% de los individuos con pérdida auditiva vive en países con ingresos medios-bajos y la mayoría de las personas con esta patología no tienen acceso a las intervenciones”.

Hay ciertas pérdidas auditivas que pueden ser causadas principalmente por:

Ruido y sonidos fuertes;

Complicaciones en el parto;

Otitis media (infección en el oído medio);

Enfermedades prevenibles a través de vacunas, como por ejemplo, meningitis;

Medicamentos y productos químicos tóxicos.

“En los niños se puede prevenir el 60% de la pérdida auditiva mientras que, más de mil millones de adultos jóvenes corren el riesgo de sufrir una pérdida auditiva evitable permanente, por ello, a lo largo de la vida, una buena higiene del oído y controles médicos habituales, podría reducir muchas causas de pérdida auditiva”, desarrolla el Dr. Mario Zernotti, referente de MED-EL.

Se puede brindar atención oportuna y apropiada a través de intervenciones efectivas como:

Medicinas y cirugías;

Audífonos e implantes;

Terapia de rehabilitación;

Acceso al idioma de canto;

Tecnología de asistencia auditiva;

Servicios de subtítulos.

“Los gobiernos deben actuar ahora para superar las barreras e integrar la atención del oído y la audición en los planes nacionales como parte de la cobertura universal de la salud. Además, trabajando en conjunto, podemos alcanzar el hito de 2030 para aumentar la cobertura de los servicios de atención del oído y la audición en un 20% en todo el mundo”, finalizan desde MED-EL.

El objetivo propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos llama a conocer y evitar factores que llevan a una hipoacusia temprana y a aumentar la detección de los mismos para la plena inserción de las personas que padecen esta discapacidad. El conocimiento de los factores que causan deterioro auditivo, la detección temprana en todas las edades y el equipamiento oportuno y adecuado con audífonos o implantes cocleares harán posible que este objetivo sea realidad.



Sobre MED-EL

MED-EL Medical Electronics, líder en soluciones auditivas implantables, tiene la misión de superar la pérdida auditiva como barrera para la comunicación. La empresa privada con sede en Austria fue cofundada por los pioneros de la industria Ingeborg y Erwin Hochmair, cuya investigación pionera condujo al desarrollo del primer implante coclear (CI) microelectrónico multicanal del mundo, que se implantó con éxito en 1977 y fue la base de lo que hoy se conoce como la IC moderna. Esto sentó las bases para el crecimiento exitoso de la empresa en 1990, cuando contrataron a sus primeros empleados. Hasta la fecha,

MED-EL ha crecido a más de 2400 empleados de alrededor de 130 países y tiene 30 ubicaciones en todo el mundo. La compañía ofrece la más amplia gama de soluciones implantables y no implantables para tratar todo tipo de pérdida auditiva, lo que permite a personas de 130 países disfrutar del don de la audición con la ayuda de un dispositivo MED-EL. Las soluciones auditivas de MED-EL incluyen sistemas de implantes cocleares y de oído medio.