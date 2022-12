Fuerte suba del blue

El dólar blue rebotó fuerte y cerró en $ 320 en la punta vendedora, su valor más alto en los últimos cuatro meses y alcanzó el récord de noviembre pasado, según las principales cotizaciones del mercado cambiario. El dólar paralelo trepa otros $8 en las últimas dos ruedas, cerró en $316 para la compra y la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista repuntó hasta el 85,8%, tras tocar el lunes su menor nivel en casi un mes con un 82,1%.

El pago del aguinaldo, la emisión y porque diciembre es estacionalmente un mes de mayor demanda de dinero, impulsarán el valor del dólar blue y de los tipos de cambio financieros, según la opinión de los especialistas del mercado.

El Banco Central (BCRA) terminó la rueda de este miércoles con compras por US$ 40 millones en el mercado y acumula en el mes poco más de US$ 500 millones.

En las últimas 11 jornadas, el BCRA compró casi US$ 850 millones en coincidencia con el comienzo de la aplicación de la segunda etapa del dólar soja. (NA)