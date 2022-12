Anunciaron bono de $24.000 para empleados registrados

El Gobierno nacional anunció ayer un bono de fin de año de 24.000 pesos para trabajadores del sector privado con salarios netos de hasta poco más de $185.000 y de $13.500 para beneficiarios del Potenciar Trabajo que pagará por única vez durante el transcurso del mes de diciembre.

Así lo anunciaron las ministras Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Raquel "Kelly" Olmos (Trabajo) durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Ambas medidas se instrumentarán a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmará el presidente Alberto Fernández y será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.

"Lo que anuncio ahora por decisión del Presidente es un bono de $24.000 a ser abonado durante el mes de diciembre por única vez para aquellos trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos a diciembre asciendan por todo concepto, menos el aguinaldo, a tres salarios mínimo vital y móvil", precisó la ministra de Trabajo.

Ante una consulta de Noticias Argentinas respecto del método de pago, Olmos respondió: "La norma solo preverá que sea durante el mes de diciembre, porque la fecha en que se hace el pago salarial y el medio aguinaldo depende de las características y dinámica de cada empresa". "Está previsto que sea en una sola cuota y es de carácter general para todos aquellos trabajadores incluidos en la ley de contrato de trabajo", agregó.

En ese marco, puntualizó: "Habrá convenios colectivos donde esto quede absorbido por el bono ya acordado, mientras que otros que no previeron bono y esto se suma a lo acordado. En tanto, hay otros convenios colectivos en donde esa condición de absorción no se estableció y en consecuencia se suma".

"El bono es el producto de un esfuerzo compartido con el Estado en el caso de las empresas PyME, donde el Estado absolverá el 50% del costo a través de la deducción de los anticipos de impuesto a las ganancias", señaló la ministra de Trabajo.

De acuerdo a cálculos realizados por el Ejecutivo nacional, el bono será percibido por el 40% de los trabajadores formales, lo que implicaría alrededor de 4.400.000 trabajadores.

Por su parte, la titular de la cartera social anunció que se pagará un bono de $13.500 a "toda la nómina del último padrón del Potenciar Trabajo que se abonó el 7 de diciembre". "Esto tiene que ver con la decisión de que sea pagado un monto total de $13.500 en dos cuotas: una con fecha 21 de diciembre por $6.750 y otra para el 6 de enero, momento en el que la validación de identidad esté concluida", explicó Tolosa Paz.

La posibilidad de otorgar un bono que incluya al sector privado estuvo en análisis durante varios meses, algo que había sido deslizado por el propio presidente Alberto Fernández y varios integrantes del Gabinete nacional. "No se habla de una suma fija, sino de un bono de fin de año", había anticipado tiempo atrás la ministra de Trabajo en declaraciones radiales. (NA)