Un cuerpo técnico que "no vende humo", dijo Menotti

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El director general de Selecciones nacionales de la AFA, César Luis Menotti, destacó que el cuerpo técnico argentino "no vende humo", al analizar la labor de Lionel Scaloni y sus ayudantes que llevaron a Argentina a la sexta final de la Copa del Mundo, y también apuntó contra Louis Van Gaal por la polémica con Países Bajos.

"Este cuerpo técnico de la Selección no vende humo, están metidos todos los días en reforzar su aprendizaje y se comprometen con los jugadores de manera leal, y no es solamente Scaloni, son todos los que lo rodean", expresó Menotti, técnico campeón del mundo en Argentina 1978.

"Tengo que ver con este proyecto, pero este momento es un mérito absoluto de los chicos del cuerpo técnico que ganaron la confiabilidad de los jugadores y armaron un equipo serio, y también el presidente de la AFA", agregó el "Flaco" en alusión a Claudio "Chiqui" Tapia.

Posteriormente, el ex entrenador, de 84 años, destacó a Lionel Messi y a Julián Álvarez, las grandes figuras del equipo en la goleada sobre Croacia por 3 a 0.

"Messi está más sobrio, pero no perdió la rebeldía de encontrar el desequilibrio cuando el juego no aparece y su individualidad ayuda mucho. Álvarez se está adaptando más al manejo de los tiempos, creció mucho, tiene potencia y gol", explicó.

Por otra parte, fue consultado sobre su colega Van Gaal, ex director técnico de Países Bajos, a quien Messi le dedicó su gol y cuestionó públicamente, y fue categórico: "No lo cargaron, le pararon el carro porque dijo boludeces".

"Vos no podés opinar del valor y la intensidad del adversario, que se hace el sabio atómico, se metió con los jugadores, quedó como un pelotudo. Esta muy grande, medio gagá", disparó.