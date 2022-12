La Provincia realizó su oferta salarial a los gremios docentes y estatales

La provincia de Santa Fe, a través de los Ministerios de Economía, Trabajo y Educación, mantuvo este miércoles reuniones con dirigentes de los gremios UPCN y ATE, en primer lugar, y luego con AMSAFE, SADOP, AMET y UDA a fin de dar a conocer su propuesta salarial en el marco de las negociaciones paritarias que se están llevando adelante. La misma consiste en un 20% más para el mes de diciembre, aparte del 5% que ya estaba acordado. Con este 25% se llegaría a un aumento total durante del año del 97%, frente al 96% de inflación estimada para el período, destacaron los gremialistas. En tanto, en enero se añadirá otro 5% de incremento. De esta manera, la oferta es de un 102% anual.

Para el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, “esto implica que durante el mes de diciembre los trabajadores del sector público central, de acuerdo a la oferta que realiza el gobierno, van a percibir un incremento del 25% sobre los haberes, teniendo en cuenta que estábamos computando un 77% al cual se le incorpora un 20% más para el mes de diciembre. Además de ello, en el mes de enero hay otro 5% que también va a ser imputable a la política salarial del año 2022. Estos porcentajes también van a ser trasladados al sector pasivo, en una clara voluntad del gobierno de que el salario le gane a la inflación”. “El incremento que corresponde al mes de diciembre se va a liquidar con los haberes correspondientes a dicho mes y va tener un impacto en el aguinaldo, cuya diferencia va a ser liquidada por planilla complementaria”, aclaró el funcionario.

Paralelamente a la cuestión salarial se informó que junto a UPCN y a ATE se trabajará en la cuestión del personal contratado en el ámbito de la administración pública, en el marco del artículo 23 de la Ley de Presupuesto sancionada oportunamente por la Legislatura. Asimismo, se derivará a una comisión técnica la problemática del personal jerarquizado, a fin de que pueda ser resuelto en el menor tiempo posible.

En el caso de los docentes, la ministra de Educación, Adriana Cantero, aseguró que “hoy -por ayer- tienen motivos para retirarse satisfechos, ya que agregamos una mejora sustantiva en los salarios de los directivos y supervisores, que eran salarios que venían retrasados. Estamos proponiendo 4 cuotas de 23,75% sobre el complemento jerárquico, que se van a pagar en enero, marzo, mayo y julio. Esto significa un beneficio significativo en la recomposición de la relación entre los cargos jerarquizados y los cargos de base”. “Además, estamos llamando a concurso de ascenso de cargos directivos para todos los niveles y modalidades de la trayectoria obligatoria. El primero de marzo estarán tomando posesión todas las personas beneficiadas con los traslados y con las titularizaciones de este año, que han sido muy numerosas porque una cuestión a destacar en el trabajo de la provincia, en los tres años complicados de la pandemia, fue que hemos apostado mucho a la estabilidad de los trabajadores. Por eso llevamos más de 108.000 horas cátedras titularizadas para recuperar justamente la estabilidad laboral y miles de cargos docentes. Esos son componentes importantes a agregar que fueron resueltas por las mesas técnicas que se desarrollaron casi semanalmente en todo este tiempo”, detalló Cantero.

Finalmente, ambos funcionarios aseguraron que “en el mes de febrero se volverá a las negociaciones para establecer la política salarial del año 2023".



SATISFECHOS

Con visible satisfacción, al término del encuentro Jorge Molina (UPCN) y Jorge Hoffmann (ATE), partieron de la base que ambos sindicatos sostuvieron durante todo el año “la necesidad imprescindible de que los salarios le ganen a la inflación”, como lo vienen sosteniendo como criterio desde hace tiempo, “y mas allá de la situación económica”. Hoffmann expresó que "los salarios no deben estar debajo de la inflación, algo que sostenemos desde años. Nos hemos propuesto esto y lo estamos cumpliendo. Encontramos, también que hay un espacio de diálogo y avances en distintas problemáticas sectoriales sustanciales que se vienen planteando de hace tiempo”. En tanto, Molina sostuvo al término del cónclave que "esta es una reunión formal. El acuerdo está hecho, y logramos un número significativo para el mes de diciembre y enero". Además, manifestó que "también está planteado el tema de ciertas áreas de la administración pública que tienen que revisar su situación". Finalmente, afirmó que la propuesta les resulta superadora, de las "mejores del país" y que será trasladada a los trabajadores. Ahora la propuesta será sometida a consideración por los trabajadores. Desde ATE se informó que el próximo viernes se realizará en horas del mediodía un plenario provincial donde se resolverá la aceptación o no de la propuesta en base a las consultas realizadas en toda la provincia.



EL ANÁLISIS DE AMSAFE

"Es una propuesta que a nuestro entender contiene muchas de las discusiones que hemos dado en el ámbito paritario", afirmó Rodrigo Alonso luego de la reunión paritaria de ayer. Igualmente, el secretario General de Amsafe, advirtió: "Hay que decir claramente que, si estamos hablando de una inflación superior al 100 por ciento, tenemos que hablar de que hay una situación económica muy complicada y que indudablemente una propuesta paritaria nunca va a saldar todas las necesidades que tenemos los trabajadores de la educación". Consultado sobre si salen conformes con la reunión paritaria, Alonso respondió: "Nosotros no hablamos de conformidad, decimos que es una propuesta que contiene muchos de los puntos que hemos planteado en las discusiones paritarias". Y añadió: "Serán los canales orgánicos del sindicato los que van a definir. Vamos a convocar a asamblea provincial para el próximo viernes a las 14 horas. Los compañeros, entre este miércoles y jueves estarán definiendo cuáles van a ser las consideraciones sobre esta propuesta y los pasos a seguir". Sobre la propuesta, explicó: "en primer lugar incluye un incremento salarial adicional al previsto para el mes de diciembre. Era del 5% y se le adiciona un 20%. Por lo que al mes de diciembre la política salarial será de un 97%. Se le incorpora un 5% más en enero; siendo la política salarial del 102 por ciento como política salarial del año 2022". Agregó que por la paritaria nacional se sumará un incremento a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente. "Podemos decir que el salario de los trabajadores de la educación como política salarial del año 2022 será del 108%. Además de esto, la política salarial se va a trasladar al sector pasivo. Se acordó el pago de la diferencia de aguinaldo en caso de que esta propuesta sea aceptada. Otro de los puntos para nosotros muy importante tiene que ver con la jerarquización de los tramos directivos y tramos de supervisión en donde las compañeras y los compañeros van a tener un incremento del código de responsabilidad jerarquizada. Ese código, que era actualmente el 55% del básico, se va a incrementar a un 95% del básico en cuatro tramos. Por lo tanto, va a permitir jerarquizar la carrera docente, algo que para nosotros es muy importante porque viene en línea con otro punto que hemos discutido que es la convocatoria a concurso de dirección en los niveles inicial, primario, especial y nivel secundario", explicó Alonso.