Wayne Rooney y su elogio a Lionel Messi

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La Selección argentina consiguió un triunfo categórico frente a Croacia por 3 a 0 en las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar con una actuación consagratoria de Lionel Messi.

El "10" albiceleste, que condujo al equipo de Lionel Scaloni a la final, se llevó todos los flashes y elogios, entre los que se destacó en las últimas horas el de Wayne Rooney.

El ex goleador y capitán del Manchester United, así como referente de la Selección de Inglaterra durante 15 años, lo hizo de forma particular al citar un tuit suyo, pero del 7 de marzo de 2015, en el que había escrito: "Messi es un chiste. Para mí el mejor de todos". En esta ocasión, para ratificar la vigencia del jugador argentino, al retweet le añadió: "Nada ha cambiado".

Además, sumó el emoticón de una cabra y uno con las manitos abiertas. Hace siete años, la reacción de Rooney se debió a un partido de Messi en su etapa en el Barcelona de Pep Guardiola. Ese día, el club catalán enfrentó al Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League. El resultado fue una paliza por 7-1 con ¡cinco goles! de Messi, quien se convirtió en el primer futbolista en llegar a esa cifra en un partido en la máxima competición europea de clubes.

Wayne Rooney está considerado uno de los mejores jugadores de la era moderna del fútbol inglés. Se trata del máximo anotador de la historia del Manchester United y el segundo de la Premier League, con múltiples palmarés locales e internacionales en su espalda. También ha sido una de las mayores figuras de la última generación dorada de los años dos mil del histórico club inglés.

Retirado desde el año 2021 y hoy dedicado a la dirección técnica, la carrera de Wayne Rooney ha sido contemporánea a la de Lionel Messi. Ambos se enfrentaron en la recordada final de la Champions League 2010-2011 entre el Barcelona y el Manchester United en Wembley.

Aquel día, Rooney empató para los Diablos Rojos pero Messi tuvo una soberbia actuación (con gol incluido) al igual que todo el equipo catalán, que fue campeón tras ganar 3 a 1 el encuentro.

Pese a haber conformado una delantera de ensueño con Cristiano Ronaldo en el Manchester United, antes de que el portugués triunfe en el Real Madrid, el futbolista británico siempre ha aclamado de forma especial a Messi, lo que le ha traído algunos cruces con su ex compañero. A principios de este año, llegó a decir que por "la carrera que ha tenido, los trofeos que ha ganado, el dinero que ha ganado, el six-pack, su cuerpo, todos los jugadores están celosos de Cristiano menos Lionel Messi".