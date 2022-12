El Municipio recibió más de $ 270 millones para atender los gastos de la emergencia sanitaria

El intendente, Luis Castellano, junto con la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, y el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, recibieron ayer el informe de auditoría externa realizada por el CPN Leandro Chavarini. La misma contempló el análisis de distintos temas vinculados a la emergencia sanitaria, social y alimentaria derivada de la pandemia de COVID-19, comprendiendo desde marzo del 2020 a junio del 2021. El informe fue presentado también al Concejo Municipal para su lectura y análisis por parte de las y los concejales y por la Comisión creada al efecto.

Luego del encuentro llevado a cabo en la Intendencia Municipal, y a fin de informar a la ciudadanía los resultados de la auditoría externa solicitada y votada por el Concejo, se convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa. En primer lugar, Luis Castellano comentó: “Esta mañana recibimos al auditor, quien al mismo tiempo que se presentó al Ejecutivo, el informe estaba ingresando a mesa de entrada del Concejo. Nos pareció muy relevante que lo recibamos con las y los cuatro concejales de nuestro bloque, y junto al jefe de Gabinete y la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia”. “Es importante, en la auditoría de las cuentas públicas, tener un auditor externo, como así también contar con un equipo como el que maneja el área de Cecilia Gallardo, donde permanentemente se están haciendo auditorías dentro de todo el departamento Ejecutivo. La transparencia, el control de la gestión, la eficiencia, son valores fundamentales que nosotros llevamos adelante”; cerró Castellano.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, coincidió con que “hay valores que para nuestra gestión son innegociables. En esta ocasión, en el informe del auditor externo, llevado a cabo a partir de la ordenanza propuesta por el Concejo, se presentó el análisis de todo lo que fue la gestión durante la pandemia, que generó un ámbito totalmente inusual, el cual implicó cambios en el funcionamiento, modificaciones permanentes, tener que ajustarnos a decisiones de los niveles de Estado provincial y nacional. En ese contexto, lo que uno quiere destacar es la predisposición que encontramos por parte de todos los que componemos el Ejecutivo municipal, para adaptarnos, para llevar adelante acciones que muchas veces no son propias, y hacerlo en un marca de orden y transparencia”.



PARTICIPACIÓN ACTIVA

DEL CONCEJO

Por parte del Legislativo local, la concejal Brenda Vimo expresó: “Quiero destacar la importancia de un poder Legislativo que acompañe al poder Ejecutivo en situaciones tan críticas socio y sanitariamente como lo que nos tocó vivir, y poder ver a través de un análisis tan pormenorizado, cuánto se ha donado, quién lo ha hecho, cada una de las licitaciones, el entrecruzamiento de datos tan claves como por ejemplo, la cantidad de personas que llamaron al 107, coincide con el número de personas que han sido sostenidas y acompañadas por parte de Desarrollo Humano, en este caso”. “La participación activa por permitir que las y los concejales acompañemos todo este proceso es un hecho que también marca una transparencia y la lealtad hacia el trabajo”; remarcó Brenda Vimo.



DATOS DE CONTROL Y

RENDICIÓN DE CUENTAS

Al respecto, Cecilia Gallardo, expresó: “Recibimos el informe final de la auditoría externa con mucha satisfacción porque la misma no tuvo observaciones. Esto corrobora el trabajo diario que hacemos desde la Secretaría, como también el compromiso que manifiesta el Intendente con la transparencia en su gestión”. “Un dato importante es el de los recursos que el municipio recibió por parte de Nación y Provincia, que fueron ocho aportes no reintegrables por un total de $34.000.000, dinero que fue rendido en tiempo y forma y aprobado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Se trata de fondos que fueron destinados a la compra de mercadería y contratación de servicios para tratar la emergencia”.

“También se gestionaron las donaciones que el municipio recibió. Hay un inventario que presentó la Secretaría de Desarrollo Humano, que da cuenta que el municipio recibió 156 donaciones, las cuales fueron destinadas a más de 10 comedores, merenderos comunitarios. Hay 1.691 personas y grupos familiares beneficiados, y que a través del número 147 Rafaela Responde, se les brindó asistencia, en un contexto en el cual no se podía salir”; detalló. “Otro dato importante es el de la estructura de gastos. En ese período, el municipio realizó compras de bienes y contratación de servicios por un monto de $132.000.000, aproximadamente. Se analizaron 1.452 órdenes de compra, con 270 proveedores agrupados por gastos según orden de importancia; todo auditado y aprobado”. “Fueron entregados 35.327 bolsones de mercadería, 1.693 kits de limpieza, 266.400 viandas”. “Se capacitó a 298 personas en materia de seguridad, higiene, producción, empleo e innovación. Se realizaron 38.447 controles vehiculares, y 763 multas por incumplimiento de las disposiciones destinadas a proteger la vida de las personas”.

En otro orden, la secretaria dijo que “respecto de algunos programas, por ejemplo, tenemos a la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, que en ese entonces no tenía presupuesto para programas como el de apoyo para emprendedores y pymes, fortalecimiento del turismo, del comercio, de servicios, infraestructura para el desarrollo, innovación productiva y social, y economía social y solidaria, que sí se presupuestó para el año 2021 para sostener a actividades tan afectadas por la pandemia”. “En otra instancia fue auditado el gasto en recursos humanos y materiales. Acá, el auditor resalta la suspensión del deber de asistencia en primer lugar, la habilitación del trabajo remoto, las medidas especiales de organización interna, y sobre todo, la libre disponibilidad de los más de 1.400 empleadas y empleados municipales para la atención de la emergencia sanitaria, con el sostenimiento de la prestación de los servicios esenciales, con un costo laboral (sueldos, cargas sociales y demás) del período auditado de aproximadamente dos mil millones de pesos”. “En último lugar, me quiero referir a los subsidios, aportes y fondos que fueron destinados por el Gobierno local al sostenimiento de algunas de las actividades, de $4.850.000, que beneficiaron a 68 instituciones, más otras instituciones que nos corresponde por ordenanza, también indicadas con los montos correspondientes”.

Vale aclarar que la auditoría en esta oportunidad fue para el análisis de: Recursos ingresados por aportes de la Nación y/o Provincia que el Municipio haya recibido; Recursos ingresados por donaciones; Programas y/o acciones presupuestadas que dejaron de ejecutarse o se subejecutaron; Estructura de gastos afectados a solventar y atender la emergencia; Gastos de recursos humanos y materiales afectados a solventar y atender la emergencia; Subsidios, fondos y/o aportes destinados a diferentes instituciones por la emergencia sanitaria de Covid-19.

Por último, en el mes de septiembre, se habían presentado los avances del proceso remarcando como positivo que todas las oficinas respondieron los pedidos de informes en tiempo y forma. En este informe final, se agrega a ello el análisis de la información y el cruzamiento de datos con los sistemas informáticos municipales.



SOBRE LA AUDITORÍA EXTERNA

Este proceso se enmarca en la Ordenanza N° 5.097 y sus modificatorias. Esa primera normativa faculta al Departamento Ejecutivo a “contratar este servicio que estará a cargo de profesionales independientes” como también a la imputación presupuestaria que demande su ejecución. A su vez, el Cuerpo legislativo se reserva la selección de la mejor propuesta “teniendo en cuenta no sólo el costo del servicio sino también los antecedentes de los auditores”. La primera auditoría externa fue en el año 2020.