¿Quiénes le apuntan a Alexis Mac Allister?

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El mediocampista del seleccionado argentino Alexis Mc Allister es una de las revelaciones del equipo de Lionel Scaloni en este Mundial de Qatar 2022 y, por ello, es seguido de cerca por grandes clubes de la élite europea como el Tottenham Hottspurs de la Premier League inglesa y el Inter de Milán de la Serie A de Italia.

El jugador del Brighton inglés está teniendo actuaciones de gran nivel en lo que va de la Copa del Mundo ganándose su lugar en el once titular de Lionel Scaloni desde el partido donde Argentina venció 2-0 a México por la segunda fecha del Grupo C.

Por ello, según medios ingleses, el ex Argentinos Juniors y Boca Juniors está en la mira del Tottenham y el Inter que intentarán adquirir sus servicios en el inicio del mercado de pases que se dará en enero.

El argentino -que lleva catorce partidos y cinco goles en la Premier League- tiene contrato con el Brighton hasta junio de 2025 y un valor de 32 millones de euros, aunque la cotización podría aumentar después del Mundial de Qatar 2022 que finalizará el domingo con el pampeano como protagonista en la final junto a la Selección argentina.