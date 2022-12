El equipo de la gente y de los "Lios"

por Víctor Hugo Fux



Los líderes del grupo tienen bastante más virtudes en común que el nombre que los identifica.

No es tan común llamarse Lionel por estas tierras. Y muchos menos que los dos mayores referentes de un mismo plantel hay sido anotados de esa manera.

Lionel Scaloni, el timonel se la Selección, nació en Pujato, una población en el sur santafesino que lo idolatra desde hace mucho antes que este presente soñado para el entrenador, como él mismo lo reconoció luego de sellar el pasaporte a la final de la Copa del Mundo.

Lionel Messi, el emblema de un equipo que ingresará, por méritos propios, en la historia, al margen de lo que pueda suceder en el partido contra los franceses, también es oriundo de nuestra bota, aunque la "Pulga" vio la luz en la ciudad más grande de nuestra provincia, Rosario.

Que los dos se hayan iniciado futbolísticamente en Newell's Old Boys, tampoco es un dato menor, aunque se trate de otra coincidencia.

Después, siguieron por diferentes caminos. El hoy técnico llegó a la elite con la camiseta de Estudiantes de La Plata, antes de iniciar una largo camino por el Viejo Mundo, donde realizó la mayor parte de su campaña en Deportivo La Coruña.

La magia del "10" lo llevó a convertirse en el mejor de su generación en el F.C. Barcelona, que lo vio ganar absolutamente todo con la casaca "blaugrana" a nivel de clubes y en lo personal, incluyendo seis Balones de Oro.

Scaloni se vistió de "celeste y blanco" en el Sub-20 (fue campeón en Malasia) y también en la Mayor, con un recorrido no tan extenso.

Messi se consagró en el máximo nivel entre los juveniles, también defendiendo nuestro colores. Y en el mítico estadio "Maracaná" levantó la Copa América, saldando una de sus deudas pendientes.

El domingo, los dos "Lios" estarán ante una oportunidad histórica -para el "10" será la segunda después de Brasil 2014, en aquella final perdida -no exenta de polémicas- contra los alemanes.

Los dos irán por la gloria en Doha, una ciudad en la que volverán a sentirse locales, por el fervor de un público fanático como ningún otro en el mundo a la hora de asistir a un espectáculo futbolístico.

Está claro que este grupo supo ganarse la admiración, el afecto y el cariño de los más de 45 millones de argentinos que se siente identificados con el talento innato de los futbolistas nacidos en este suelo, pero también por el coraje que derrochan y que contagian.

El equipo de la gente se lo merece. Son muy pocos en el mundo del fútbol que no desean una consagración de Lionel Messi -¿en su último mundial?- en el partido más importante de una vida plena de satisfacciones y que como en la mayoría de sus compromisos en tierra qatarí marcará un nuevo récord en una trayectoria incorporable.

El domingo en el mediodía argentino, cuando vuelva a pisar el césped del majestuoso estadio de Lusail, será el futbolista con mayor cantidad de partidos disputados en la historia de los mundiales. Será, apenas una anécdota para las estadísticas, de las que no le preocupan demasiado al capitán argentino, porque todas sus energías apuntarán a la única conquista que no registra su palmarés.

Esa Copa del Mundo que levantaron Daniel Passarella en el Monumental en Argentina '78 y Diego Maradona en el Azteca en México '86. Sería un acto de estricta justicia para uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos.