Gran aporte del agro santafesino a las arcas provinciales

En el período enero- octubre de 2022 las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron un valor de U$S 16.082 millones. Las mismas aumentaron 4,4% respecto del mismo período del año anterior. Los volúmenes exportados, medidos en toneladas, presentaron una caída de 11,8%, mientras que los precios, expresados en dólares por tonelada, subieron 18,4% en relación a enero– octubre de 2021.

El monto de las exportaciones de Productos Primarios en el período analizado fue de U$S2.352,4 millones, 14,7% más que en el mismo período de 2021. Las cantidades medidas en toneladas disminuyeron 0,2%, acompañado por un aumento en los precios de 14,9%.

En los diez meses de 2022, las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario totalizaron U$S 11.247,2 millones, y mostraron un incremento de 0,5% en relación al mismo período del año anterior. En términos de toneladas, las exportaciones cayeron 16,2%, y los precios medios aumentaron 19,9%.

En tanto, se registraron exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por un monto de U$S 2.370,9 millones, 13,6% más que en igual período del año 2021. Los volúmenes exportados registraron una reducción de 14,0%, acompañado por una variación interanual de precios positiva de 32%.

Las exportaciones de Productos Primarios se componen principalmente de maíz en grano. Siguieron en importancia las exportaciones de trigo y morcajo, excluidos trigo duro y p/siembra; porotos de soja, excluido p/siembra; sorgo de grano, excluido p/siembra; miel natural; algodón s/cardar ni peinar, simplemente desmotado; y semilla de girasol excluida p/siembra.