Bahillo admite el impacto del "dólar soja" pero demora los anuncios

Juan José Bahillo proviene del ámbito productivo lechero en su Entre Ríos natal, por eso sorprendieron las declaraciones que, como máxima autoridad política del área, realizó días pasados admitiendo que el Programa de Incremento Exportador (PIE) agravó el delicado panorama de la actividad en su eslabón primario.

Como si fuese un espectador ajeno a la potestad y la obligación que le caben como funcionario en el dictado de las políticas que afectan al sector, Bahillo declaró: “sí sabemos que (la medida) iba a generar un incremento en el costo del balanceado; estamos trabajando para ver cómo asistimos al sector”.



EL DOBLE GOLPE

Sobre este punto, cabe recordar que ya en septiembre cuando se lanzó el “dólar soja 1”, el secretario había prometido que buscaría la forma de paliar los efectos en actividades conexas como las pecuarias, entre ellas la lechería, pero no sólo que no lo concretó, sino que al lanzar el “dólar soja 2”, el Gobierno tampoco evaluó algún atenuante a los efectos ya previstos. La diferencia es que la sequía ahora está agravando aún más el panorama de la primera vez.

“Para ser franco, y para que el sector tenga la tranquilidad de que estamos mirando al sector y haciendo un seguimiento, sabemos que el PIE en esta segunda etapa, complicó los números que ya están complicados por la sequía”, asumió el propio Bahillo, cual analista de una realidad que el mismo Gobierno se encargó de agravar sin medidas previas compensatorias.

El secretario enumeró los problemas que hoy enfrenta el tambo, porque se trata de un sector que él conoce bien: “la falta de reservas, el aumento de algunos insumos y el precio de la leche que no fue acompañando”. Sin embargo, lo insólito es cuando el funcionario ofrece su análisis como un observador externo: “esto es una opinión personal, pero el factor más importante que hoy perjudica la ecuación de la rentabilidad de los tambos son los tres años de sequía”.

Y describió: “la producción de reservas ha sido de un 40 o 50% menos; no hay pastura que resista tres años de estrés hídrico, y sabemos que la leche más barata es la que se saca a pasto, entonces hoy los tambos mantienen buenos niveles de producción en base a suplementación adicional que tiene que ver con subproductos para sustituir la proteína y la energía que no tienen en la dieta, y eso es más caro y agrava la situación”.



NUEVAS PROMESAS

Ante la consulta que se le hizo lógicamente luego de su diagnóstico, sobre qué está haciendo el Gobierno al respecto, teniendo en cuenta que el PIE estará vigente hasta fin de año, Bahillo volvió prometer soluciones: “estamos evaluando distintas medidas, pero no voy a adelantar qué tipo de medidas porque no me corresponde a mí”.

En efecto, el secretario se desmarcó de su responsabilidad, aduciendo que sólo el ministro Sergio Massa es el que realiza los anuncios. “Lo que sí no puedo dejar de hacer, es pensar y llevar propuestas al ministro Massa, entendiendo que el ministro entiende de producción y me está pidiendo permanentemente propuestas, así que yo creo que antes de fin de año algún tipo de definición vamos a tener con respecto al sector”, enunció el entrerriano.