Una rafaelina que se proyecta al mundo

Por estos días visitó a sus familiares en esta ciudad Natalia Simoncini, aprovechamos su presencia y la convocamos a LA OPINIÓN, como siempre, no se hizo rogar y nos visitó, con su habitual simpatía, su verborragia y su espíritu inquieto, compartió algunos detalles de su actualidad y proyectos de un intenso trabajo para el año próximo.

Recordó que hace 5 años está radicada en México, donde además de su carrera artística se comporta como músico terapeuta.

Cuando fueron cerrados todos los aeropuertos, por la pandemia, ella estaba en Argentina y perdió su vuelo de retorno, quedó varada en Buenos Aires pero, siendo inquieta y emprendedora por naturaleza no se quedó sin hacer nada, fue coach en el film de Soledad, estuvo en La voz.

En el mes de julio pudo retornar a México y cumplir con sus compromisos laborales.

Ante la desaparición física del maestro, Armando Manzanero, con quien venía trabajando desde 2019, se sintió un poco desorientada, pero el nuevo comienzo llegó de la mano de Rodrigo Areces, productor mexicano, hijo de Aída Areces, excepcional cantante de mariachi, con el que firmó contrato para numerosos conciertos durante 2023, los que sin lugar a dudas le brindarán una proyección mundial.

Ante este panorama, que sin lugar a dudas exigirá mucho esfuerzo y dedicación, Natalia señaló "estoy muy feliz, me auspiciaron en Yamaha Music. Estoy haciendo el camino con mucha humildad y mucho trabajo. Es un tiempo en el que me siento muy agradecida por toda la gente que me tendió su mano".

Cabe señalar que en el año en curso tuvo una brillante presentación en Humberto Primo, localidad que elogió tanto por la calidez de su público como la del titular del Ejecutivo Comunal, Mauro Gilabert, quien la distinguió en la ocasión.

Más adelante, y refiriéndose a este presente remarcó "estoy haciendo mil cosas" y anunció su retorno para febrero de 2023, destacando presentaciones en Rafaela y en distintas propuestas en la región.



En España

Anunció que el próximo 11 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, representando a la embajada argentina se presentará en Madrid, y por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo hará lo propio en Barcelona.

Finalmente hizo conocer que la serie de conciertos programados con el nuevo productor será iniciada en México el 29 de abril.

Para este emprendimiento armó su propio grupo de trabajo, entre los que se le une Walter Oliverio, como director musical.