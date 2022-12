Argentina en la final: así se vivió la clasificación en las calles de Rafaela

Todo es alegría, orgullo y carnaval. El seleccionado Argentino se impuso 3-0 ante Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar 2022 y está, por sexta vez en la historia, en la gran final por la Copa del Mundo. Este miércoles se conocerá el rival, que saldrá del ganador de Francia vs Marruecos (juegan a las 16 hs.).



La felicidad de los argentinos es total. Y las calles de los diferentes puntos del país se vistieron de celeste y blanco. Una vez más.



Rafaela no fue la excepción. No podía serlo. Y el epicentro fue la esquina del Jockey, en pleno Avenida Santa Fe. Las calles cortadas sin acceso para los vehículos y miles de rafaelinos caminaron a la par para reunirse en un único canto que el hit mundialista: “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial…”.



Mucha juventud, pero también adultos y familias completas que se sumaron a los festejos. Banderas, bombos, trompetas y una camioneta con unos parlantes tremendos que hicieron delirar a los hinchas con los principales temas del momento.



No es para menos. Argentina está nuevamente en una final del Mundo. El astro rosarino volvió a demostrar por qué es el abanderado y emblema del equipo. Se cargó el partido al hombro y se asoció de manera extraordinaria con Julián Álvarez, la gran revelación en Qatar 2022. Párrafo aparte para los dos goles del cordobés de Calchín.



La fiesta del martes parece interminable. Con el transcurrir de las horas la multitud se fue diluyendo y trasladando a diferentes bares de la ciudad, donde continuaron con los cánticos, las banderas y los festejos hasta altas horas de la noche. Nos volvimos a ilusionar, y ahora todos queremos la tercera, ser campeón mundial.



LOS FESTEJOS EN DIFERENTES PUNTOS DE SANTA FE



Las principales ciudades de la provincia celebraron la victoria de la Scaloneta. Santa Fe capital vibró en la esquina de Bulevar y Rivadavia, donde también se llevó adelante un fan fet convocado por el gobierno provincial.

En Rosario, el Monumento a la Bandera volvió a ser el epicentro de los festejos.

Sunchales también vivió un martes de fiesta con muchísima gente celebrando en plena Avenida Independencia, en la tradicional esquina de bar Coliseo.

Venado Tuerto también se tiñó de celeste y blanco entre las calles 24 de mayo y Belgrano, en la plaza San Martín y frente a la iglesia Catedral.

En Reconquista también se repitió lo de partidos anteriores con el fan fest y miles de personas coparon la plaza 25 de mayo.

Por su parte, en Vera, las principales calles céntricas fueron el escenario de las celebraciones, con caminatas por San Martín.