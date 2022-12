Tiro: Pandolfi subcampeón argentino en Buenos Aires

Una destacada performance cumplió el tirador René Pandolfi el reciente fin de semana en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, al conseguir el subcampeonato argentino en la categoría Senior modalidad fosa olímpica y el tercer puesto en el Evaluativo. En esta modalidad de tiro olímpico, el representante de Atlético de Rafaela tuvo un gran desempeño en la prueba donde se le dispara a platillos.

La competencia consta de disparos a 125 platos, se disputa en dos días, el sábado tres rondas de 25 y el domingo otras dos rondas similares. De tal modo se suman la cantidad de platos derribados y clasifican los ocho mejores, de los cuales se hacen dos semifinales, y los dos primeros de cada una de estas pasan a la final para determinar el campeón.

El torneo fue correspondiente a la última fecha del ranking nacional, que determina los representantes del país para las competencias de modalidades olímpicas internacionales. Cabe destacar que en 2018 Pandolfi había sido campeón nacional en Tucumán.

Pandolfi -de 54 años y que practica desde los 30 la disciplina- entrena en Córdoba, ya que en Rafaela actualmente no hay instalaciones de fosa olímpica. En su momento había ganado una plaza para representar al país en el Sudamericano de Perú, pero como en su caso no se cubrían los costos por parte de la Federación, no pudo viajar.

La fosa consta de 15 máquinas, tres por posiciones, se tira a una distancia de 18 metros y el plato sale a una velocidad entre 110 y 140 kilómetros por hora. En los Nacionales el promedio de participantes en la categoría es de 60 tiradores. (Fuente: Revista Todo a Pulmón Rafaela).