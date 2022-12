Todo listo para la Fiesta del Deporte

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, llevará adelante el 21 de diciembre, una nueva edición de la Fiesta del Deporte y elección de la o el Deportista del Año. Este lunes, en el Salón Verde del municipio se llevó adelante el armado de los destacados de las distintas disciplinas que conformarán la edición 25° de la Fiesta.

Al respecto, el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, contó: “Nos reunimos con periodistas deportivos, integrantes de la Comisión Municipal Asesora del Deporte (COASMUDE) y los profes del área para empezar a conformar las disciplinas de la Fiesta del Deporte. Este año tendremos la misma metodología del año pasado, no habrá ganador de terna sino que todos los y las deportistas que integren cada disciplina serán destacados”.

“Tenemos muchas expectativas para la edición de Plata ya que contamos con más de 200 deportistas inscriptos. Asimismo, se convocará a los deportistas del año de todas las ediciones anteriores porque ellos forman parte de la historia de esta fiesta. Queremos homenajearlos”, agregó.

Además, Podio detalló que “agregamos el grupo de alto rendimiento tanto para deportistas amateur como profesionales y se elegirá Auxiliar deportivo; Ex deportista; Deportista revelación y Alto Rendimiento que de ahí sale el Deportista Amateur y Deportista del año 2022”.

Finalmente, respecto a la votación del o la Deportista del año, manifestó que “unos minutos antes de la ceremonia el 21 de diciembre estaremos votando para conocerlo esa misma noche”.

El siguiente es el listado de participantes en cada especialidad:

Aeromodelismo: Mario Palmieri, Enrique Levrino - René Paz (equipo) y Carlos Perren - Fabio Ron (equipo F2C team racing).

Ajedrez: Gonzalo Hilgert, Benicio Molina, Salvador Delgado y Paula Gómez Fontanet.

Atletismo: Benjamin Castillo Molina, Joaquín Carballo, Angelina Zanatta.

Automovilismo zonal: Nicolás González, Agustín Ghiotti y Alejandro Cipolat.

Automovilismo nacional: Máximo Gauchat, Ricardo Saracco.

Basquet: Franco Chiabotto, Pablo Grosso, Kevin Dubois y Laura Rebola. Billar: Pablo Pagani.

Bochas: Matías Rodríguez y Marcos Marengo; Diego Valient; Andrés Ledesma.ç

Boxeo: Carlos Iván Diaz; Daiana Diaz; Leonardo Calozo.

Ciclismo: Lucas Peretti; Mariela Delgado y Federico Dalmazzo.

Fisicoculturismo y bikini fitness: Cecilia Antunez y Julia Uriarte.

Fútbol: Marianela Gauna; Agustín Bianchiotti; Jonatan Vasquez y Silvina Ibarra.

Gimnasia artística: Magdalena Gaido; Luisina López y Victoria Pogliani.

Golf: Federico Torresagasti, Lucía Bocchetto y Gustavo Acosta.

Handball: Catalina Busto, Candela Aguinaldo y Santiago Busto.

Hockey: Florencia Corvalán, Guillermina Astudillo, Maitena Zanabria y Daiana Trulli.

Intercolegiales: Cestoball Colegio Misericordia, Santiago Daperno y Margarita Simondi.

Karate do: Nicolás Echevarría, Mateo Moncada, Tiziano Oesquer y Rocío Ibarra.

MMA: Carlos Andrés Páez, Sergio Luque, Franco Tevez y Leandro Aguirre.

Midgets: Néstor Bossio; Eugenio Mautino y Gonzalo Zbrun.

Motociclismo: Gustavo Peralta, Emanuel Zamora y Agustín Donatti.

Mountain bike: César Bonetto; Luisina Simondi y Rosalía Gentinetta.

Natación: Gabriela Mezzo, Pablo Scozzin, Lucas Moyano y Miranda Pía Cáceres.

Paddle: Diego Balari.

Patín: Agostina Peralta, Sofía Zoja, Josefina Elsener y Constanza Junges.

Pedestrismo: José Luis Burgi; Romano Maza; Mariana Borlle y Rodrigo Visconti.

Pelota paleta: Santiago Bisang; Ignacio Emmert; Agustín Vaca y Mateo Montoya.

Polo: Marcial Sabena y Cristian Vazquez.

Rural bike: Matías Vilches; Carolina Antelo; Juan Manuel Roggero y Cristian Pernuzzi.

Saltos hípicos: Amalia Gagliardo; Emilia Gagliano y Paula Cacik.

Taekwondo: Matías Cabrera, Bruno Francesconi, Julia Demonte y Franco Comelato.

Rugby: Ignacio Sapino; Gonzalo Clemenz y Leonardo Sabelotti.

Tenis: Matías Alessandria, Joaquín Escobar, Pablo Ruben y Felipe Brarda.

Tiro con arco: Martín Re; Lorena Sandoval y Emiliano Rocco.

Tiro deportivo: Fernando Cabral, Claudio Aragoni y René Pandolfi.

Triatlón: Susana Hauswirth y Virginia Milanesio.

Voley: Sofía Schilling, Joaquín Jira, Gina Seffino y Milagros Mesa.

Vuelo a vela: Marcos Meroño; Martin Franconi y Raúl Bregy. Wushu: Franco Aguilar.



ALTO RENDIMIENTO

Tomás Mondino (atletismo); Pedro Rubiolo (rugby); Juan Ignacio Canela (automovilismo); Melisa Gretter (basquet); Roberto Acuña (basquet); Candela Gentinetta (basquet); Angelo Martino (fútbol); Omar Serrano (bochas); Yoel Vargas (ciclismo); Natalia Vera (ciclismo); Germán Romitelli (tiro); Catalina Ingaramo (triatlón); Pedro Emmert (atletismo); Camila Rodriguez (atletismo); Sergio Peretti (triatlón); Josefina Zehnder (tenis); Víctor Exner (boxeo); Nicolás Blanco (boxeo); Lucas Blondel (fútbol); Facundo Colidio (fútbol); Emilia Acosta (gimnasia artística); Gonzalo Knoll/Iara Barros (patín) y Mayco Vivas (rugby).