En una semana, los casos de Covid pasaron de 88 a 405 en la Provincia

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 27.119 nuevos contagios de coronavirus en el país en los últimos siete días, lo que implica un aumento de más de 115 por ciento con respecto a la semana anterior. El incremento exponencial de casos, que se ubicó principalmente en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires con casi 24 mil en conjunto, no incidió en la cantidad de fallecidos por la pandemia, que esta semana ascendió a siete.

El 4 de diciembre pasado la cartera sanitaria había informado 12.609 nuevos casos positivos de coronavirus, con un crecimiento de 280 por ciento con respecto al 27 de noviembre, cuando se habían consignado 3.323.

Con respecto a Santa Fe, hace una semana se habían notificado 88 contagios y en el reporte de ayer se confirmaron 405, lo que representa un aumento del 350 por ciento. Con estos datos, la Provincia acumula 760.363 casos de Covid desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020 y 9.413 víctimas fatales.

A nivel nacional, los 27.119 infectados de esta semana representan un aumento de más de 1700 por ciento en menos de un mes, respecto a los informados el 13 de noviembre último. Con las últimas cifras, ascendía a 9.766.975 el total de infectados y a 130.041 los fallecidos desde que comenzó el brote de coronavirus en la Argentina, en marzo de 2020.

La cifra de personas con coronavirus internadas en terapia intensiva se mantenía en 248 y la ocupación de camas del servicio para toda patología en centros de salud públicos y privados era de 41,3 por ciento.

Las jurisdicciones que más contagios reportaron esta semana fueron la provincia de Buenos Aires (12.292), CABA (11.619), Córdoba (683), Santa Fe (405), Catamarca (231), Neuquén (186), Río Negro (166), Chaco (153), Mendoza (132), Santa Cruz (121) y Jujuy (117).

El resto de las provincias también informó infectados en los últimos siete días: Entre Ríos (108), Tierra del Fuego (87), Corrientes (76), Salta (73), La Rioja (61), San Luis (50), Chubut y San Juan (46), Misiones (37), Santiago del Estero (35) y La Pampa (30).

En cuanto a los siete fallecidos por la pandemia informados esta semana, cuatro corresponden a la provincia de Buenos Aires, dos a CABA y uno a Neuquén.



EN SANTA FE

El Ministerio de Salud convocó a una conferencia de prensa para hoy a las 9:00 en Rosario que estará a cargo de la ministra del área, Sonia Martorano, por la vacunación de refuerzo Covid en residencias de adultos mayores que comenzó la semana pasada.

Si bien el aumento de contagios se concentra principalmente en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, es cuestión de tiempo para que la tendencia se nacionalice. "Sabemos por experiencia que lo que pasa allá en un par de semanas se traslada a nuestra región y a otras del país", sostuvo Martorano la semana pasada. "Nos acercamos a momentos de incremento de las reuniones sociales por las fiestas, ya están los más jóvenes con sus viajes de estudios y se vienen las vacaciones y el movimiento interno", puntualizó la funcionaria sobre los mayores riesgos que explican una eventual suba de casos.

Santa Fe tiene uno de los más altos niveles de aplicación de vacunas contra el Covid, superando ampliamente el 90% con "esquema completo" que representan la primera y segunda dosis. Según el detalle de la cartera sanitaria, el 98% de la población cuenta con una dosis, el 96% dos dosis, el 65% tres dosis y el 30% cuatro dosis. Asimismo, desde hace unas semanas está habilitada la vacunación sin turnos y con el único requisito de haber dejado transcurrir 4 meses de la última dosis recibida o de un contagio confirmado. En tanto, sin restricciones etáreas se está colocando ya la quinta dosis, especialmente recomendada para mayores de 50 años y población de riesgo.



REFORZAR LA VACUNACIÓN

Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó anoche que los casos de coronavirus "se duplicaron" en una semana, mientras que reiteró que "reforzar la protección por vacunas es la clave" para enfrentar la pandemia y aseguró que "los refuerzos siguen siendo la mejor manera de prevenir hospitalizaciones y muertes".

En una serie de tuits posteados luego que se informaran 27.119 nuevos contagios de coronavirus en el país en los últimos siete días, lo que implica un aumento de más de 115 por ciento con respecto a la semana anterior, hizo énfasis en la vacunación para evitar mayores complicaciones.

"Si pasaron más de cuatro meses desde tu última dosis, date un refuerzo, en particular si sos mayor de 50 o tenés alguna condición de riesgo", expresó la titular de la cartera sanitaria.

Ante la aparición se síntomas respiratorios, Vizzotti señaló que "se prioriza para el diagnóstico a las personas mayores de 50 años, personas con condiciones de riesgo y personal que trabaja con personas vulnerables". "Si no pertenecés a estos grupos y tenés síntomas, lo mejor que podés hacer es tomar precauciones para no contagiar a los demás", explicó.

La ministra dijo que no hace falta el testeo, ya que "las precauciones son las mismas para todas las infecciones respiratorias agudas".

Además, les pidió a quienes tengan síntomas que no asistan a actividades con otras personas y "usar barbijo durante 10 días desde el comienzo de síntomas en lugares cerrados", además de continuar con el lavado de manos, la ventilación de ambientes y evitar contacto con personas vulnerables.

A los mayores de 50 años, la ministra les recomendó además someterse a un control clínico. Vizzotti recordó que "para disminuir las chances de transmisión, lo mejor es juntarte al aire libre o en ambientes ventilados, con barbijo en lugares cerrados y lavarte las manos con frecuencia". Además, señaló que se debe mantener las ventanillas abiertas y utilizar barbijo en el transporte público.