Ben Hur perdió el invicto en Paraná

Ben Hur perdió su primer partido en el Regional Amateur. Este domingo no pudo en el estadio Mondonguero de Paraná ante Belgrano, que se impuso por 1 a 0 con gol de Ledesma, de penal, y obligará a la escuadra de Maximiliano Barbero a revertir el panorama en barrio Parque para seguir en la competencia.

El Lobo buscó asumir el protagonismo en el primer tiempo, en esta ocasión intentando tener mayor experiencia en la mitad de la cancha con Leandro Sola para apuntalar a Sacks en la contención, y liberar a Castellano y Diego López como nexos con los puntas Parada y Diego Jara.

En una tarde calurosa en la capital de la vecina provincia, Belgrano se mostró como el típico equipo duro paranaense, con defensores y volantes que no ceden espacios, y delanteros que no dan una pelota por perdida.

Guiffrey, uno de sus jugadores de mejor manejo del balón, se filtró antes de los 10 minutos entre la defensa visitante y su remate se fue cerca, dando al costado de la red del arco rafaelino. Por su parte, la BH generaba varias infracciones y por arriba contaba con algunas opciones, como en una donde Diego Jara estuvo cerca de conectar para la apertura. En otra, el que no le pudo dar con dirección al remate final fue Leandro Sola, luego que Parada se la dejara disponible.

Si bien Belgrano estaba más contenido, después de la media hora capitalizó su chance. El lateral izquierdo Arce tuvo decisión para encarar en una acción individual y entrando al área ante la salida apresurada de Astrada, generó el penal del arquero. El experimentado Ledesma se hizo cargo con criterio, cambiándole el palo a "Cascote" y abriendo el marcador.

Desde el trámite, el gol le dio otra dinámica al partido. Sufrió Ben Hur con un desborde de Guiffrey donde el centro fue conectado de manera imperfecta por Yancovich, y salvó un defensor en la raya. Y antes del final del primer tiempo Schomberger estuvo seguro para rechazar un tiro libre de Tuni López que pedía red.

En el segundo tiempo el Lobo fue mucho más, durante gran parte del desarrollo se jugó cerca del área del local, pero como en otros partidos falló en la definición. También en otras ocasiones Schomberger se encargó de frustrar las oportunidades.

Desde los cambios, Barbero intentó modificar el funcionamiento pero las falencias siguieron estando en los últimos metros de la cancha. La BH tuvo varias oportunidades por arriba, pero no le pudo dar precisión a sus cabezazos.

También merece apuntarse que la diferencia en favor del local pudo ser mayor, porque en tiempo de descuento Moratto estrelló su remate en uno de los palos. La serie está abierta, Ben Hur tiene potencial para revertirla, pero deberá mejorar en la contundencia. No obstante, Belgrano es un rival duro, no ha perdido en el torneo y en los últimos seis partidos no recibió goles.



BELGRANO 1 - BEN HUR 0

Estadio: Mondonguero.

Arbitro: Leandro Sosa Abrile (Bell Ville).

Belgrano: Nelson Schomberger; Alan Beades, Angel López, Leonardo Grazziani y Matías Arce; Ulises Yancovich (53' Lucas Mantello), Renzo Moratto, Gabriel Schvindt (81' José Giménez) y Agustín Guiffrey; Nicolás Ledesma (81' Mauricio Dominguez) y Milton Aguilar (81' Ayrton Isla). Sup: Milton Belloni, Jeremías Bettini, Brian Micelli. DT. Daniel Waldner.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Genaro Cepeda y Martín Alemandi; Joaquín Castellano, Joel Sacks, Leandro Sola (59' Luciano Pogonza) y Diego López (69' Cristian Barco); Brian Parada (69' Agustín Bianciotti) y Diego Jara (85' Alejandro Reyna). Sup: Gonzalo González, Luciano Kummer, Juan Bessone. DT: Maximiliano Barbero.

Primer tiempo: a los 34' gol de Ledesma -p- (B).



LA OTRA LLAVE

Quien salga airoso de Belgrano y Ben Hur, en la siguiente instancia enfrentará al ganador de Santa María de Concordia y Atlético Uruguay. En el primer partido ganó el elenco de Concepción del Uruguay 2 a 0 de visitante.